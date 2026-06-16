Companiile aeriene iau în calcul o schimbare radicală la bordul avioanelor

Compartimentele de bagaje ale aeronavelor ar putea fi încuiate, în contextul în care autoritățile din aviație atrag atenția că pasagerii nu pot fi întotdeauna contați să își lase bunurile în urmă în timpul unei evacuări de urgență, potrivit informațiilor publicate de The Times. Discuțiile vizează posibile măsuri suplimentare menite să reducă riscurile din situațiile critice de la bord.

Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) a subliniat că aeronavele de mari dimensiuni trebuie evacuate complet în cel mult 90 de secunde. Organizația avertizează că s-au pierdut „secunde prețioase” atunci când pasagerii nu au respectat instrucțiunile echipajului. Totodată, IATA semnalează un „număr tot mai mare de cazuri” în care călătorii își pun viața în pericol oprindu-se pentru bagaje sau alte obiecte.

IATA a lansat o campanie intitulată „salvează o viață, nu o geantă”, cu scopul de a crește gradul de conștientizare privind comportamentul din timpul evacuărilor. Nick Careen, vicepreședinte senior al organizației pentru operațiuni, siguranță și securitate, a declarat că inițiativa urmărește în primă fază educarea pasagerilor.

El a precizat că pot fi luate în calcul măsuri suplimentare dacă nu apar schimbări de comportament. „Abordarea inițială a industriei va fi să vedem dacă putem educa și dacă acest lucru va schimba comportamentul”, a spus el.

„Dacă nu observăm schimbările de comportament pe care le așteptăm, atunci va trebui să fim puțin mai draconici, ceea ce ar putea însemna sancțiuni sau ceva la fel de simplu precum un mecanism de blocare solidă a compartimentului de bagaje de deasupra capului. Sancțiunile sunt oarecum eficiente, dar dacă nu sunt aplicate în mod consecvent, își pierd eficacitatea”, a declarat Nick Careen.

Potrivit IATA, luarea bagajelor în timpul evacuării poate încetini deplasarea prin cabină, poate bloca culoarele și ieșirile și poate deteriora echipamentele de evacuare, inclusiv toboganele pneumatice. De asemenea, bagajele pot provoca rănirea altor pasageri.

Organizația avertizează că astfel de comportamente pot influența direct timpul de evacuare, în condițiile în care fiecare secundă contează pentru siguranța la bord. Campania a fost lansată după un sondaj realizat în Statele Unite, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite și Singapore. Nick Careen a declarat că „pasagerii subestimează cât de rapidă trebuie să fie evacuarea”.

Rezultatele arată că „patru din zece pasageri nu realizează că este de așteptat ca ei să-și lase lucrurile în urmă”. În același timp, unul din zece pasageri a admis că ar putea încerca să își ia bagajele sau să urmeze alți călători.

„Majoritatea pasagerilor știu ce să facă în cazul unui accident. Există, totuși, o lacună semnificativă de cunoștințe în rândul unor călători, care ar putea duce la un dezastru”, a punctat Careen.

El a mai adăugat: „Chiar și unul sau doi pasageri care își iau câteva secunde în plus pentru a-și strânge obiectele personale pot pune vieți în pericol.”

În iulie 2025, 18 pasageri au suferit răni ușoare în urma unei evacuări a unui zbor Ryanair pe aeroportul Palma din Mallorca către Manchester, incident descris ca un „adevărat carnagiu”.

Directorul general al IATA, Willie Walsh, fost șef al British Airways, a declarat: „Mă șochează când văd aceste imagini cu oameni care ar trebui să evacueze un avion, dar îi vezi împachetându-și bagajele și făcând fotografii”.

„S-au făcut multe cercetări în acest sens, vedem din ce în ce mai multe astfel de cazuri; s-ar putea ca apariția rețelelor sociale să fie motivul pentru care vedem mai multe dovezi în acest sens. Dar dacă te afli într-un avion și ți se spune să evacuezi, atunci coboară”, a mai spus Willie Walsh.

Bryan Bedford, administratorul Administrației Federale a Aviației din Statele Unite, a transmis: „Observăm un număr tot mai mare de pasageri care nu respectă instrucțiunile echipajului de zbor în timpul situațiilor de urgență. În acele momente, respectarea instrucțiunilor este esențială. Pasagerii trebuie să acționeze rapid, să urmeze instrucțiunile fără ezitare și să-și lase toate bunurile în urmă.”