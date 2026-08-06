Guvernul lansează programul „Diaspora Investește Acasă”. Românii din străinătate pot primi granturi de până la 200.000 de euro pentru afaceri

Înființarea unei afaceri în România ar putea deveni mai ușoară pentru românii din diaspora. Guvernul a lansat programul „Diaspora Investește Acasă”, cu un buget de 100 de milioane de euro, prin care cei care revin în țară pot obține granturi și credite pentru a-și transforma experiența acumulată în străinătate în investiții.

Guvernul a aprobat, joi, operaționalizarea programului „Diaspora Investește Acasă”, destinat românilor din diaspora care vor să își deschidă o afacere în România. Programul beneficiază de un buget de 100 de milioane de euro și va fi administrat de Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), în numele Ministerului Finanțelor.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Executivul a aprobat programul și a mandatat BID să pună în aplicare schema de sprijin, în baza unei convenții care urmează să fie semnată cu Ministerul Finanțelor în următoarele 30 de zile.

Potrivit lui, românii care au avut domiciliul sau reședința în străinătate în ultimele nouă luni vor putea beneficia de credite pentru investiții, iar statul va acorda granturi care pot acoperi până la 60% din valoarea finanțării contractate, în limita a 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar.

Bolojan a explicat că programul urmărește reintegrarea economică a românilor din diaspora prin facilitarea accesului la finanțare pentru afaceri nou-înființate și prin valorificarea experienței profesionale și antreprenoriale dobândite în străinătate. Oficialul român a precizat că activele achiziționate prin acest program vor trebui menținute în patrimoniul firmei timp de cel puțin trei ani de la finalizarea investiției și punerea acesteia în funcțiune.

„Banca de Investiții și Dezvoltare va fi cea care va pune în practică această schemă de ajutor în baza unei convenții care va fi semnată în următoarele 30 de zile cu Ministerul de Finanțe ceea ce înseamnă că cetățenilor români care au avut reședința sau domiciliul în străinătate în ultimele 9 luni, li se va pune la dispoziție un credit de maximum 200 de mii de euro care ar reprezenta un grant într-o pondere de 60% din valoarea creditului total pe care l-ar putea contracta”, a punctat Bolojan.

La rândul său, Alexandru Nazare a anunțat, pe Facebook, că programul dispune de un buget total de 100 de milioane de euro și este destinat românilor din străinătate care doresc să înființeze afaceri noi în România și să investească în țară experiența, capitalul și competențele acumulate peste hotare.

Potrivit lui, programul oferă granturi care pot acoperi până la 60% din valoarea unui credit de investiții, în limita a 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar, precum și credite cu valori cuprinse între 5.000 și 500.000 de euro pentru dezvoltarea unor afaceri sustenabile.

El a subliniat că măsura urmărește să îi încurajeze pe românii din diaspora să investească în România, contribuind astfel la înființarea de noi afaceri, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea economiei. Nazare a adăugat că Banca de Investiții și Dezvoltare va administra granturile în parteneriat cu Ministerul Finanțelor și cu băncile comerciale implicate în program, într-un mod transparent și eficient.