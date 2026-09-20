TOP alimente ideale pentru sănătatea oaselor. Ce trebuie să incluzi în alimentație
SURSA FOTO: Dreamstime - oase, radiografie
Oasele au nevoie de mai mult decât calciu pentru a rămâne puternice. Unele dintre cele mai accesibile alimente pot furniza vitaminele și mineralele esențiale pentru menținerea densității osoase.
TOP alimente ideale pentru sănătatea oaselor. Ce trebuie să incluzi în alimentație?
Sănătatea oaselor depinde de aportul unor nutrienți esențiali, printre care calciul, vitamina D, magneziul și vitamina K. Aceștia au un rol important în formarea și menținerea densității osoase. Mai multe categorii de alimente pot contribui la menținerea unor oase puternice, de la lactate și pește gras până la legume, nuci, semințe și produse din soia.
lactatele
Laptele, iaurtul și brânza se numără printre alimentele potrivite pentru sănătatea oaselor. Produsele lactate sunt surse excelente de calciu, mineral esențial pentru menținerea densității osoase.
Iaurtul și unele tipuri de brânzeturi conțin și vitamina D, care este necesară pentru absorbția corectă a calciului în oase.
peștele gras
Somonul, sardinele și macroul sunt alte alimente care pot susține sănătatea oaselor. Peștele gras este o sursă importantă de vitamina D, care facilitează absorbția calciului în organism.
Sardinele și somonul conservat conțin, de asemenea, o cantitate semnificativă de calciu în oasele lor moi.
legumele cu frunze verzi
Spanacul, kale și broccoli sunt bogate în calciu, vitamina K și magneziu, nutrienți esențiali pentru sănătatea oaselor.
Vitamina K are un rol important în activarea proteinelor implicate în mineralizarea oaselor.
ouăle
Gălbenușurile de ou conțin vitamina D, chiar dacă în cantități mai mici decât peștele gras. Ouăle reprezintă și o sursă bună de proteine.
Proteinele contribuie la menținerea masei musculare și osoase.
migdalele și nucile
Migdalele și alte tipuri de nuci sunt bogate în magneziu, un mineral esențial pentru sănătatea oaselor.
Aceste alimente conțin, de asemenea, fosfor și proteine, nutrienți necesari pentru repararea și menținerea masei osoase.
semințele de chia și de in
Semințele de chia și de in sunt bogate în calciu, omega-3 și fosfor. Toți acești nutrienți contribuie la susținerea sănătății oaselor.
Omega-3 din aceste semințe are efect antiinflamator și poate proteja oasele de inflamațiile cronice.
tofu și produsele din soia
Tofu și alte produse din soia sunt surse bune de calciu și fitoestrogeni. Aceștia pot contribui la protejarea oaselor, în special în cazul femeilor aflate în perioada postmenopauză.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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