TOP alimente ideale pentru sănătatea oaselor. Ce trebuie să incluzi în alimentație?

Oasele au nevoie de mai mult decât calciu pentru a rămâne puternice. Unele dintre cele mai accesibile alimente pot furniza vitaminele și mineralele esențiale pentru menținerea densității osoase.

Sănătatea oaselor depinde de aportul unor nutrienți esențiali, printre care calciul, vitamina D, magneziul și vitamina K. Aceștia au un rol important în formarea și menținerea densității osoase. Mai multe categorii de alimente pot contribui la menținerea unor oase puternice, de la lactate și pește gras până la legume, nuci, semințe și produse din soia.

Laptele, iaurtul și brânza se numără printre alimentele potrivite pentru sănătatea oaselor. Produsele lactate sunt surse excelente de calciu, mineral esențial pentru menținerea densității osoase.

Iaurtul și unele tipuri de brânzeturi conțin și vitamina D, care este necesară pentru absorbția corectă a calciului în oase.

Somonul, sardinele și macroul sunt alte alimente care pot susține sănătatea oaselor. Peștele gras este o sursă importantă de vitamina D, care facilitează absorbția calciului în organism.

Sardinele și somonul conservat conțin, de asemenea, o cantitate semnificativă de calciu în oasele lor moi.

Spanacul, kale și broccoli sunt bogate în calciu, vitamina K și magneziu, nutrienți esențiali pentru sănătatea oaselor.

Vitamina K are un rol important în activarea proteinelor implicate în mineralizarea oaselor.

Gălbenușurile de ou conțin vitamina D, chiar dacă în cantități mai mici decât peștele gras. Ouăle reprezintă și o sursă bună de proteine.

Proteinele contribuie la menținerea masei musculare și osoase.

Migdalele și alte tipuri de nuci sunt bogate în magneziu, un mineral esențial pentru sănătatea oaselor.

Aceste alimente conțin, de asemenea, fosfor și proteine, nutrienți necesari pentru repararea și menținerea masei osoase.

Semințele de chia și de in sunt bogate în calciu, omega-3 și fosfor. Toți acești nutrienți contribuie la susținerea sănătății oaselor.

Omega-3 din aceste semințe are efect antiinflamator și poate proteja oasele de inflamațiile cronice.

Tofu și alte produse din soia sunt surse bune de calciu și fitoestrogeni. Aceștia pot contribui la protejarea oaselor, în special în cazul femeilor aflate în perioada postmenopauză.