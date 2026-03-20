Paște 2026. Creștinii ortodocși se pregătesc de Învierea Domnului ținând post. Zilele de dezlegare la pește, 25 martie și 5 aprilie, vor fi un prilej pentru mese bogate, credincioșii vor putea savura preparate variate, de la icre și fructe de mare, până la specialități japoneze și preparate chinezești.

În ceea ce privește peștele proaspăt, în acest an, păstrăvul se găsește între 36 și 40 de lei kilogramul, iar dorada între 50 și 55 de lei kilogramul. Fileurile au prețuri variate: dorada (200g) costă 31 de lei, cod alaska 12 lei, iar somonul norvegian între 35 și 50 de lei. Fileurile conservate sunt accesibile: anșoa în ulei (80g) 8 lei, hering în sos de roșii (170g) 8 lei, hering în ulei 9 lei, macrou în sos de roșii 9 lei, macrou în ulei 11 lei. Baby heringul se vinde cu doar 7 lei, iar somonul afumat ajunge la 15 lei.

Salatele cu pește, precum salata de macrou afumat sau salata de ton, au prețuri de 14, respectiv 18 lei.

Fructele de mare sunt de asemenea variate: carne de scoici 23 de lei, creveți între 38 și 52 de lei, iar tentaculele de calamar prefierte costă 90 de lei kilogramul.

Icrele continuă să fie apreciate de pofticioși: icre sărate de somon 51 de lei, icre de crap între 9 și 19 lei, icre de știucă între 14 și 54 de lei, icre de păstrăv între 5 și 22 de lei, iar icrele de cod doar 3 lei.

Pentru cei care preferă conservele, sardinele în ulei se vând cu 4 lei, iar conserva de sprot cu 5 lei.

Pentru iubitorii de preparate asiatice, oferta este bogată, chiar și-n zilele de post. Preparatele japoneze includ Kappa Maki cu castravete 18 lei, Avocado Maki 23 lei, Kanpyo Maki 20 lei, Mix Maki Veggie 78 lei, supa miso 19 lei, nigiri somon 20 lei, nigiri caracatiță 21 lei, nigiri creveți 21 lei, nigiri ton 21 lei, sashimi somon 33 lei, sashimi creveți 33 lei, sashimi caracatiță 39 lei, hosomaki avocado 28 lei, hosomaki castravete 24 lei și hosomaki somon 34 lei.

Bucătăria chinezească aduce opțiuni la fel de tentante: creveți prăjiți în sos chinezesc 24 lei, creveți prăjiți cu piper negru 98 lei, crab prăjit cu ardei iute 70 lei, crab cu ceapă și praz în sos chinezesc 70 lei și noodles cu fructe de mare 45 lei. Noodles și orezuri prăjite cu fructe de mare sau legume se situează între 41 și 63 de lei, iar pachețelele de primăvară cu legume costă 44 lei.

Astfel, atât românii care preferă preparatele tradiționale, cât și cei care doresc să exploreze gastronomia asiatică, au la dispoziție o gamă bogată de opțiuni delicioase pentru zilele de dezlegare la pește.