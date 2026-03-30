Paște 2026. În acest an, costul pachetelor oferite de pomană la cimitir a crescut vizibil, pe fondul scumpirilor din Mega Image, Carrefour, Kaufland, PROFI, PENNY și Lidl. Produsele de bază, nelipsite din aceste pachete, au prețuri variabile, iar suma totală poate deveni semnificativă pentru familiile care respectă tradiția.

Ouăle de găină, element esențial pentru masa de Paște și pentru pachetele de pomană, se vând în prezent între 9 și 15 lei pentru un cofraj de 12 bucăți. Colacul, simbol important în ritualul religios, poate costa între 1,20 lei și 5 lei bucata, în funcție de dimensiune și producător. Prepararea colivei implică, la rândul său, costuri în creștere: arpacașul de grâu ajunge la 5-7 lei, zahărul între 4 și 7 lei, iar nuca măcinată, unul dintre cele mai scumpe ingrediente, variază între 16 și 23 de lei.

La acestea se adaugă produsele alimentare incluse frecvent în pachete, precum brânza topită – triunghiuri, care costă între 5 și 15 lei, sau cașcavalul feliat, cu prețuri între 9 și 15 lei.

Cârnăciorii, fie proaspeți, fie ambalați, au prețuri diferite: între 18 și 32 de lei pe kilogram pentru varianta vrac, între 12 și 18 lei pentru un pachet standard, iar pentru porții mici de aproximativ 100 de grame, prețul ajunge la 10-15 lei. Produsele mai accesibile, dar nelipsite, includ pateul de porc, cu prețuri între 3 și 6 lei, și pateul de pui, care poate ajunge până la 8 lei.

Pentru partea dulce, cornurile cu ciocolată sau gem se încadrează între 2 și 6 lei bucata, eugeniile costă între 1,30 – 1,80 lei bucata, napolitanele costă între 1,30 – 4 lei bucata, iar o sticlă mică de suc, de 500 ml, costă între 5 și 9 lei.

Estimările fermierilor pentru anul 2026 indică un preț de aproximativ 55 de lei pe kilogram pentru carnea de miel (carcasă), marcând o creștere semnificativă față de media de 45 de lei/kg înregistrată în 2025. Această majorare se resimte mai ales în marile orașe, unde cererea rămâne constant ridicată în apropierea sărbătorilor pascale și a altor evenimente tradiționale.

Analizând principalele orașe, București și Ilfov înregistrează un interval de 25–28 lei/kg pentru mielul în viu și 55–65 lei/kg pentru carcasă.

În Constanța și Iași, prețurile se situează în jur de 22–25 lei/kg pentru mielul în viu și 50–55 lei/kg pentru carcasă, în timp ce Craiova oferă cel mai accesibil preț, 20–23 lei/kg pentru mielul în viu și 45–52 lei/kg pentru carcasă.

Timișoara și Cluj-Napoca se situează puțin mai sus, cu carnea de miel vândută la 55–60 lei/kg, respectiv 55–62 lei/kg pentru carcasă.

În supermarketuri, bucățile uzuale de carne cu os se învârt între 50 și 70 de lei pe kilogram, în timp ce organele, capul sau alte părți mai puțin căutate se vând cu 25 – 40 de lei/kg.

Mega Image vinde carnea de miel cu os la 50 – 70 lei/kg, Carrefour propune între 48 și 60 de lei/kg pentru bucăți cu os, iar la Kaufland sferturile sau părțile cu os depășesc 59 lei/kg.