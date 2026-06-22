Prețuri carburanți luni, 22 iunie 2026. Cât costă benzina și motorina în România. Unde se plătește cel mai puțin
SURSA FOTO: Dreamstime - carburanți
Prețurile carburanților s-au stabilizat la începutul acestei săptămâni, iar diferențele dintre marile rețele de benzinării sunt tot mai mici. În București, benzina standard continuă să fie comercializată sub pragul de 8,50 lei pe litru, în timp ce motorina rămâne ușor peste 9 lei. Cu toate acestea, șoferii care alimentează în anumite stații independente din țară pot economisi câteva zeci de bani la fiecare litru cumpărat.
Cât costă benzina în București luni, 22 iunie 2026
Șoferii din Capitală găsesc, luni, 22 iunie, cea mai ieftină benzină standard la stațiile Petrom, unde litrul costă 8,47 lei, același preț practicat și la finalul săptămânii trecute.
Diferențele dintre marile rețele de distribuție sunt însă aproape inexistente. La Rompetrol, OMV, MOL, Socar și Lukoil, benzina standard este comercializată cu 8,53 lei/litru, ceea ce înseamnă o diferență de doar șase bani față de cel mai mic tarif din București.
Stabilitatea prețurilor arată că, cel puțin pentru moment, piața carburanților traversează o perioadă fără modificări importante, după fluctuațiile înregistrate în ultimele luni.
Cluj-Napoca are în continuare unul dintre cele mai mici prețuri la benzină
Analiza prețurilor din principalele orașe ale țării arată că Bucureștiul nu mai este orașul cu cel mai mic cost pentru benzina standard.
În Cluj-Napoca, șoferii pot alimenta de la 8,39 lei/litru, preț care se menține neschimbat de câteva zile.
În schimb, în București, Timișoara, Iași și Constanța, litrul de benzină standard pornește de la 8,47 lei, ceea ce confirmă tendința de uniformizare a prețurilor între marile centre urbane.
Motorina standard rămâne peste pragul de 9 lei
În ceea ce privește motorina standard, situația este asemănătoare.
Cel mai mic preț din București este afișat de Petrom, unde litrul costă 9,03 lei, nivel care nu s-a modificat față de sfârșitul săptămânii.
La toate celelalte rețele importante – Rompetrol, OMV, MOL, Socar și Lukoil – motorina standard este comercializată la 9,09 lei/litru, diferența fiind, și în acest caz, de doar șase bani.
În Cluj-Napoca, motorina standard poate fi cumpărată cu 8,99 lei/litru, în timp ce în București, Timișoara, Iași și Constanța prețurile pornesc de la 9,03 lei/litru.
Unde este cea mai ieftină benzină din România
Deși marile lanțuri de distribuție practică prețuri foarte apropiate, cele mai mici tarife din România sunt afișate de stații independente.
Potrivit datelor publicate de platforma peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard din țară se găsește luni la stația Petrolium din Albești, județul Mureș.
Aici, litrul de benzină costă 8,27 lei, cu aproximativ 20 de bani mai puțin decât cel mai redus preț practicat în Capitală.
Pentru un rezervor de 50 de litri, diferența față de București depășește 10 lei.
Cea mai ieftină motorină se găsește în județul Dâmbovița
În cazul motorinei standard, cel mai mic tarif din România este afișat de stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.
Litrul costă 8,32 lei, ceea ce înseamnă o diferență de peste 70 de bani față de cel mai mic preț întâlnit în București.
În cazul alimentării unui autoturism cu un rezervor de 50 de litri, economia poate depăși 35 de lei, în funcție de stația aleasă.
Aproape jumătate din prețul carburanților reprezintă taxe
Specialiștii atrag atenția că prețul afișat la pompă este influențat în mare măsură de nivelul taxelor aplicate carburanților.
Directorul think tank-ului Romania Energy Center (ROEC), Eugenia Gușilov, a explicat că aproximativ 50% din prețul final al benzinei este reprezentat de accize și TVA, ceea ce înseamnă că doar jumătate din suma achitată de șoferi reflectă efectiv costul produsului.
Acesta este unul dintre motivele pentru care orice modificare a taxelor sau a cotațiilor internaționale ale petrolului se reflectă rapid în prețurile afișate la pompă.
România, printre țările cu cele mai mari scumpiri la carburanți
Chiar dacă în ultimele zile prețurile s-au stabilizat, România continuă să se afle printre statele europene în care carburanții s-au scumpit cel mai mult în ultimul an.
Datele publicate recent de Eurostat arată că, în luna martie 2026, România a ocupat locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul de creștere al prețurilor la carburanți comparativ cu aceeași perioadă din 2025.
Specialiștii recomandă șoferilor să consulte prețurile înainte de alimentare, deoarece acestea sunt orientative și pot varia în funcție de localitate, stație și momentul actualizării tarifelor.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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