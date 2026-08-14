Prețuri carburanți vineri, 14 august. Cât costă benzina și motorina în București și în marile orașe
Carburanți. SURSA FOTO: Dreamstime
Prețurile carburanților au înregistrat noi fluctuații vineri, 14 august 2026. În București, benzina s-a scumpit la MOL, în timp ce motorina a rămas la aceleași valori ca în ziua precedentă.
Cea mai ieftină benzină din București costă 9,51 lei pe litru
Potrivit datelor Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din București costă vineri 9,51 lei/litru. Acest tarif este disponibil la stațiile Socar și Petrom.
Rompetrol afișează un preț de 9,55 lei/litru, în timp ce MOL, OMV și Lukoil vând benzina standard cu 9,57 lei/litru.
Comparativ cu joi, 13 august, singura modificare dintre rețelele monitorizate apare la MOL. Compania a majorat prețul benzinei cu 5 bani pe litru, de la 9,52 lei la 9,57 lei.
Celelalte rețele au păstrat tarifele din ziua precedentă. Socar și Petrom continuă să ofere cel mai redus preț dintre stațiile analizate, de 9,51 lei/litru.
Motorina nu s-a mai scumpit. Prețul minim în Capitală este de 10,67 lei
În cazul motorinei standard, prețurile au rămas neschimbate față de joi la toate cele șase rețele monitorizate.
Cel mai mic tarif din București este de 10,67 lei/litru și poate fi găsit la Socar și Petrom. MOL și OMV afișează câte 10,73 lei/litru.
Prețurile sunt ceva mai ridicate la Lukoil și Rompetrol. Lukoil vinde motorina standard cu 10,78 lei/litru, iar Rompetrol afișează un tarif de 10,79 lei/litru, cel mai ridicat dintre rețelele menționate.
Astfel, după scumpirile din ultima perioadă, ziua de 14 august nu aduce o nouă majorare a motorinei la stațiile MOL, Rompetrol, OMV, Socar, Lukoil și Petrom.
Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți din România
Diferențele de preț sunt mai mari atunci când sunt luate în calcul stațiile din întreaga țară.
Cea mai ieftină benzină standard din România costă 9,35 lei/litru. Prețul este afișat de o stație Partener Rompetrol din Arad, situată pe strada Zimbrului, numărul 101B.
Pentru motorină, cel mai redus tarif la nivel național este de 10,63 lei/litru. Acesta este disponibil la o stație Socar din Sibiu, pe strada Agricultorilor.
Dintre principalele orașe ale țării, Timișoara are cele mai mici prețuri. Benzina standard poate fi cumpărată cu minimum 9,48 lei/litru, iar motorina cu 10,63 lei/litru.
În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic preț al benzinei este de 9,51 lei/litru. Pentru motorină, tariful minim în aceste patru orașe este de 10,67 lei/litru.
Acciza la motorină va fi redusă temporar cu 20% începând din 16 august
Evoluția prețurilor vine înaintea unei măsuri anunțate de Ministerul Finanțelor pentru a doua jumătate a lunii august.
Instituția a anunțat joi, 13 august, reducerea temporară cu 20% a accizei pentru motorina standard. Măsura se va aplica în perioada 16-31 august 2026.
Reducerea este adoptată în baza mecanismului de ajustare dinamică reglementat prin Legea nr. 162/2026 și vine ca reacție la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor carburanților la pompă.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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