Restricții de circulație în minivacanța de Sfânta Maria. Camioanele de peste 7,5 tone, interzise pe A2 și mai multe drumuri naționale

Șoferii de camioane trebuie să țină cont de mai multe restricții de circulație în perioada 14-17 august 2026. Măsurile vizează vehiculele de peste 7,5 tone și sunt aplicate pe Autostrada Soarelui și pe mai multe drumuri naționale intens circulate în minivacanța de Sfânta Maria.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că restricțiile se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane.

Pe Autostrada A2, restricțiile diferă în funcție de sensul de deplasare.

Pe sensul București – Constanța, între intersecția A2 cu DNCB și intersecția A2 cu A4, camioanele vizate de măsură nu vor putea circula:

Vineri, 14 august: între orele 12:00 și 22:00.

între orele 12:00 și 22:00. Sâmbătă, 15 august: între orele 06:00 și 22:00.

Pe sensul Constanța – București, restricțiile sunt mai extinse:

Vineri, 14 august: între orele 16:00 și 22:00.

între orele 16:00 și 22:00. Sâmbătă, 15 august: între orele 06:00 și 22:00.

între orele 06:00 și 22:00. Duminică, 16 august: între orele 06:00 și 22:00.

între orele 06:00 și 22:00. Luni, 17 august: între orele 12:00 și 22:00.

Pe DN7, restricțiile se aplică pe tronsonul Pitești, de la intersecția cu DN7C, Râmnicu Vâlcea, Veștem, până la intersecția cu DN1. Circulația vehiculelor vizate va fi interzisă în ambele sensuri vineri, 14 august, între orele 18:00 și 22:00, precum și sâmbătă și duminică, 15 și 16 august, între orele 06:00 și 22:00.

Pe DN22C, între Murfatlar, de la intersecția cu DN3, și Cernavodă, la intersecția cu A2, restricția se aplică numai pe sensul Murfatlar – Cernavodă. Camioanele nu vor putea circula duminică, 16 august, între orele 06:00 și 22:00.

Restricții sunt introduse și pe DN39, între Agigea, de la intersecția cu DN39A, și limita municipiului Mangalia. Acestea se aplică în ambele sensuri vineri, 14 august, între orele 16:00 și 22:00, precum și pe 15 și 16 august, între orele 06:00 și 22:00.

Poliția Română precizează că măsurile sunt luate pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere. În perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului este așteptată o creștere importantă a numărului de autoturisme care se deplasează spre litoral și stațiunile montane.

Restricțiile sunt stabilite potrivit Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 și vizează zilele de vineri, 14 august, ziua premergătoare sărbătorii legale, sâmbătă, 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, precum și zilele de duminică, 16 august, și luni, 17 august 2026.