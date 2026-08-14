Restricții de circulație în minivacanța de Sfânta Maria. Camioanele de peste 7,5 tone, interzise pe A2 și mai multe drumuri naționale
SURSA FOTO: Dreamstime
Șoferii de camioane trebuie să țină cont de mai multe restricții de circulație în perioada 14-17 august 2026. Măsurile vizează vehiculele de peste 7,5 tone și sunt aplicate pe Autostrada Soarelui și pe mai multe drumuri naționale intens circulate în minivacanța de Sfânta Maria.
Restricții pe Autostrada A2 între București și Constanța
Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că restricțiile se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane.
Pe Autostrada A2, restricțiile diferă în funcție de sensul de deplasare.
Pe sensul București – Constanța, între intersecția A2 cu DNCB și intersecția A2 cu A4, camioanele vizate de măsură nu vor putea circula:
- Vineri, 14 august: între orele 12:00 și 22:00.
- Sâmbătă, 15 august: între orele 06:00 și 22:00.
Pe sensul Constanța – București, restricțiile sunt mai extinse:
- Vineri, 14 august: între orele 16:00 și 22:00.
- Sâmbătă, 15 august: între orele 06:00 și 22:00.
- Duminică, 16 august: între orele 06:00 și 22:00.
- Luni, 17 august: între orele 12:00 și 22:00.
Camioanele de peste 7,5 tone au restricții și pe DN7, DN22C și DN39
Pe DN7, restricțiile se aplică pe tronsonul Pitești, de la intersecția cu DN7C, Râmnicu Vâlcea, Veștem, până la intersecția cu DN1. Circulația vehiculelor vizate va fi interzisă în ambele sensuri vineri, 14 august, între orele 18:00 și 22:00, precum și sâmbătă și duminică, 15 și 16 august, între orele 06:00 și 22:00.
Pe DN22C, între Murfatlar, de la intersecția cu DN3, și Cernavodă, la intersecția cu A2, restricția se aplică numai pe sensul Murfatlar – Cernavodă. Camioanele nu vor putea circula duminică, 16 august, între orele 06:00 și 22:00.
Restricții sunt introduse și pe DN39, între Agigea, de la intersecția cu DN39A, și limita municipiului Mangalia. Acestea se aplică în ambele sensuri vineri, 14 august, între orele 16:00 și 22:00, precum și pe 15 și 16 august, între orele 06:00 și 22:00.
Trafic mai intens spre litoral și stațiunile montane de Sfânta Maria
Poliția Română precizează că măsurile sunt luate pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere. În perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului este așteptată o creștere importantă a numărului de autoturisme care se deplasează spre litoral și stațiunile montane.
Restricțiile sunt stabilite potrivit Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 și vizează zilele de vineri, 14 august, ziua premergătoare sărbătorii legale, sâmbătă, 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, precum și zilele de duminică, 16 august, și luni, 17 august 2026.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.