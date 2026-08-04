Restricții de circulație miercuri în șapte județe din cauza caniculei. CNAIR anunță unde nu vor putea circula vehiculele de peste 7,5 tone

Canicula continuă să afecteze circulația rutieră în vestul și nord-vestul țării. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că miercuri, 5 august, vor fi impuse restricții pentru autovehiculele de mare tonaj în șapte județe aflate sub Cod Roșu de temperaturi extreme.

Potrivit CNAIR, miercuri, 5 august 2026, în intervalul orar 12:00 – 20:00, autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

Restricțiile au fost instituite ca urmare a avertizărilor de Cod Roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și temperaturi extreme.

CNAIR precizează că restricțiile sunt aplicate pentru protejarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă și pentru prevenirea apariției unor deformații majore ale carosabilului, care pot afecta stabilitatea structurii rutiere în condiții de trafic greu și temperaturi foarte ridicate.

Măsura este dispusă în baza articolului 44 alineatele (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, care permite administratorului drumului să interzică temporar circulația vehiculelor de peste 7,5 tone în județele afectate de codurile de caniculă.

CNAIR precizează că interdicția nu se aplică tuturor vehiculelor de mare tonaj. Sunt exceptate:

transporturile de persoane;

transporturile de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală;

vehiculele care intervin în situații de forță majoră;

transporturile funerare;

transporturile poștale;

transporturile de echipamente de prim ajutor;

transporturile pentru distribuirea carburanților;

transporturile de mărfuri cu temperatură controlată;

transporturile pentru tractarea vehiculelor avariate;

transporturile destinate distribuirii de apă și hrană în zone calamitate;

vehiculele specializate pentru salubrizare;

transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;

transporturile de produse provenite din exploatări agricole;

transporturile militare implicate în exerciții multinaționale;

transporturile realizate în cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR);

transporturile de produse alimentare, inclusiv produse de panificație, patiserie, cofetărie, zahăr, ciocolată, paste făinoase, cafea, ceai, condimente, produse nutriționale speciale, băuturi alcoolice și nealcoolice, precum și apă minerală.

De asemenea, pe durata restricțiilor vor putea circula utilajele proprii ale CNAIR și cele ale firmelor care desfășoară lucrări de construcție, modernizare și întreținere a drumurilor naționale, drumurilor expres și autostrăzilor.