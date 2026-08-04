Eurostat arată că un sfert dintre cetățenii UE cumpără online bilete pentru evenimente. România se află printre statele cu cele mai mici procente

Un sfert dintre cetățenii Uniunii Europene cumpără bilete online pentru evenimente, potrivit celor mai recente date publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Instituția arată că, pe fondul unui calendar de vară încărcat cu festivaluri și concerte, tot mai mulți europeni aleg să achiziționeze biletele prin intermediul internetului.

Conform datelor pentru anul 2025, 26,8% dintre persoanele din Uniunea Europeană au cumpărat online bilete pentru evenimente în cele trei luni anterioare anchetei anuale privind utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor în gospodării și de către persoane.

Comparativ cu anul 2024, ponderea celor care au achiziționat bilete online a crescut cu 3,8 puncte procentuale, ceea ce indică o utilizare tot mai frecventă a platformelor digitale pentru accesul la evenimente culturale și de divertisment.

„Pe măsură ce festivalurile și concertele ocupă tot mai mult din calendarul verii, multe persoane cumpără online bilete pentru evenimente. În 2025, 26,8% dintre persoanele din Uniunea Europeană au cumpărat online bilete pentru evenimente în cele trei luni anterioare realizării anchetei anuale privind utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în gospodării și de către persoane. Acest procent este cu 3,8 puncte procentuale mai mare decât în 2024”, informează Eurostat.

În rândul statelor membre ale Uniunii Europene, Irlanda a înregistrat cea mai mare pondere a persoanelor care au cumpărat online bilete pentru evenimente în ultimele trei luni, cu 51,5%.

Pe următoarele poziții se află Țările de Jos, cu 48,1%, și Danemarca, cu 47,9%, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

La polul opus al clasamentului se află Bulgaria, unde doar 11,4% dintre persoane au cumpărat online bilete pentru evenimente.

România ocupă penultimul loc în Uniunea Europeană, cu o pondere de 12,6%, fiind urmată doar de Bulgaria.

Italia completează grupul statelor cu cele mai reduse procente, înregistrând un nivel de 14,2%.

„Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Irlanda a înregistrat cea mai mare pondere, peste jumătate dintre persoane cumpărând online bilete pentru evenimente în ultimele trei luni (51,5%). Au urmat Țările de Jos (48,1%) și Danemarca (47,9%). Cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Bulgaria (11,4%), România (12,6%) și Italia (14,2%)”, a conchis Eurostat.

Datele Eurostat arată astfel că România se numără printre țările europene în care achiziția online de bilete pentru festivaluri, concerte și alte evenimente rămâne semnificativ sub media Uniunii Europene.