Sudul litoralului atrage investiții tot mai mari. Proiectul Nibiru și modernizarea stațiunilor schimbă piața turistică

Analiza Frames arată că sudul litoralului românesc a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare investițională, după ce proiecțiile formulate în urmă cu trei ani sunt confirmate de evoluția pieței. Datele financiare analizate pentru perioada 2008–2025 indică afaceri în creștere, profituri record și consolidarea dezvoltatorilor imobiliari. În 2026, proiecte majore precum Nibiru și investițiile în infrastructura turistică susțin extinderea interesului pentru stațiunile din sudul litoralului.

Analiza Frames arată că stațiunile Neptun, Jupiter, Venus, Saturn, Olimp, Costinești, Eforie și zona Tuzla au depășit etapa în care reprezentau doar o promisiune investițională. Potrivit datelor centralizate, piața a intrat într-o fază de consolidare, devenind una dintre cele mai atractive destinații pentru investițiile private din turism și dezvoltare imobiliară.

Potrivit raportului, scenariul prezentat în 2022, care estima investiții de peste 250 de milioane de euro în hoteluri, apartamente, restaurante și facilități turistice, s-a confirmat și chiar a fost depășit. Evoluțiile din ultimii ani indică o piață mai bine capitalizată, cu investiții de amploare și un interes tot mai mare din partea dezvoltatorilor.

Indicatorii financiari analizați de Frames arată că cifra de afaceri netă a companiilor din sector a crescut de la aproximativ 234 de milioane de lei în 2010 la 746,7 milioane de lei în 2025, după recordul de 779,9 milioane de lei înregistrat în 2024. Comparativ cu ultimul an înaintea pandemiei, afacerile au avansat cu peste 90%, iar veniturile totale au depășit 800 de milioane de lei.

În același timp, profitabilitatea sectorului s-a consolidat semnificativ. Profitul net agregat a urcat de la 21,8 milioane de lei în 2010 la aproape 120 de milioane de lei în 2023, iar în 2025 s-a situat la 110,2 milioane de lei. Marja netă s-a stabilizat în jurul valorii de 15%, aproape dublu față de nivelurile consemnate în urmă cu un deceniu, ceea ce indică un model economic sustenabil bazat pe proiecte integrate.

Datele analizate evidențiază și o schimbare importantă în structura pieței. În timp ce numărul salariaților din sector a scăzut de la aproximativ 2.400 în 2020 la circa 1.860 în 2025, cifra de afaceri a continuat să crească, ceea ce reflectă o creștere puternică a productivității și o eficientizare a companiilor.

Structura firmelor confirmă același proces de consolidare. Din cele peste 300 de societăți monitorizate, aproximativ 89% sunt în continuare active, iar numărul insolvențelor și falimentelor rămâne redus. Majoritatea companiilor au sub 10 angajați, însă dezvoltatorii mari generează cea mai mare parte a investițiilor și a profitabilității.

Raportul menționează și proiectele aflate în dezvoltare. Alpha Builders continuă construcția Olimp Tower, cu 21 de etaje, iar grupul Certion ar urma să reia lucrările la proiectul Galileo din Neptun, după obținerea finanțării. Totodată, Sopra a finalizat proiectul Sopra Jupiter, iar dezvoltatori importanți din București analizează preluarea și continuarea unor investiții din Saturn și Neptun.

„Dinamica jucătorilor din piață reprezintă cel mai autentic indicator al unui segment, iar sursele noastre confirmă tendința observată în sudul Litoralului chiar și în domeniul dezvoltărilor imobiliare, domeniu care se confruntă cu provocări majore în ultimii ani. Semnalele sunt clare: jucătorii mari din București și nu numai prospectează cu atenție această zonă, ceea ce va determina agregarea unor servicii conexe inerente (restaurante, cafenele, spa, concierge etc.), fapt care va satisface și categoria turiștilor premium”, arată analiza.

Raportul evidențiază și evoluția prețurilor locuințelor. Media a crescut de la aproximativ 2.200 de euro pe metru pătrat în 2023 la peste 3.000 de euro în 2025, existând proiecte unde valorile ajung între 4.000 și 4.500 de euro pe metru pătrat.

Experții Frames consideră că nivelul prețurilor reflectă echilibrul dintre cerere și ofertă și demonstrează maturizarea pieței.

„Aceste date sugerează o consolidare a actorilor mai puternici și o maturizare a pieței, după ani de expansiune rapidă. Investitorii se orientează acum către proiecte de anvergură, cu impact economic mai larg, în locul dezvoltărilor fragmentate”, afirmă Adrian Negrescu.

Analiza evidențiază că sezonul 2026 marchează un moment important pentru întreaga regiune prin inaugurarea stațiunii de divertisment Nibiru, amplasată între Costinești și Tuzla.

Proiectul, dezvoltat de Global Records și Andrei Șelaru (Selly), se întinde pe peste 20 de hectare și presupune o investiție de peste 50 de milioane de euro în prima etapă. Complexul include aproximativ 40 de restaurante, cluburi, un parc de distracții, o arenă pentru evenimente și peste 100 de antreprenori români care desfășoară activități comerciale în interiorul stațiunii.

Potrivit analizei, relevanța proiectului depășește investiția în sine, deoarece completează oferta de divertisment din sudul litoralului și generează fluxuri suplimentare de turiști pentru hotelurile și unitățile de cazare din stațiunile învecinate.

Organizatorii estimează un impact economic de ordinul sutelor de milioane de euro și crearea a mii de locuri de muncă directe și indirecte în județul Constanța.

„Aceste cifre plasează Nibiru printre cele mai relevante investiții private din turismul românesc din ultimii ani și îi conferă un rol de catalizator pentru creșterea gradului de ocupare a hotelurilor și pensiunilor din stațiunile învecinate”, afirmă reprezentanții investitorilor din zonă.

Pe lângă investițiile private, sudul litoralului beneficiază și de proiecte publice importante în Eforie și Mangalia.

La Eforie sunt în derulare lucrări pentru modernizarea Parcului și a Teatrului de Vară din Eforie Sud, dezvoltarea unui sistem de transport public ecologic, amenajarea zonei Lacului Belona, construirea pasajului denivelat din Eforie Nord și realizarea unei promenade pe malul Lacului Techirghiol. Acestora li se adaugă investiții private în centre balneare, aparthoteluri, vile turistice și spații de alimentație publică.

În paralel, modernizarea hotelurilor continuă în Venus, Olimp, Neptun și Mangalia. Stațiunea Venus concentrează în prezent cele mai multe hoteluri de patru stele din sudul litoralului, în urma renovării unor unități istorice, iar în Olimp și Neptun mai multe complexe au fost complet reabilitate și redeschise.

Un pas important pentru promovarea regiunii l-a reprezentat lansarea brandului „Riviera Mangalia”, care reunește cele șapte stațiuni din sudul litoralului și promovează peste 120 de hoteluri, plaje modernizate și un calendar comun de evenimente.

Perspectivele investiționale sunt susținute și de proiectele majore de infrastructură aflate în pregătire.

Alternativa Techirghiol, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Litoralului, va lega Autostrada A4 de localitatea 23 August pe un traseu de aproximativ 30 de kilometri, evitând principalele puncte de aglomerație din sudul litoralului. Investiția este estimată la 4–5,7 miliarde de lei și se află în etapa de licitație și proiectare.

În același timp, Aeroportul Tuzla are în plan extinderea pistei la peste 2.000 de metri pentru a permite operarea curselor regulate. Modernizarea este estimată la 70–80 de milioane de euro și ar putea facilita accesul direct al turiștilor străini în sudul litoralului.

Potrivit analizei, avantajele competitive ale sudului litoralului nu se rezumă la investițiile private, ci sunt susținute și de proiectele de infrastructură care ar urma să îmbunătățească accesul în zonă și să stimuleze dezvoltarea pe termen lung. În acest context, raportul evidențiază diferențele față de nordul litoralului și efectele estimate asupra pieței imobiliare și turistice.

„Această orientare către modernizare și multifuncționalitate răspunde limitărilor nordului: aglomerație, infrastructură utilitară depășită și lipsă de spații verzi. Sudul oferă un cadru urbanistic mai aerisit, plaje extinse și, pe termen mediu, acces îmbunătățit prin autostradă și eventual aeroportul din Tuzla. Efectul este dublu: creșterea valorii proprietăților și prelungirea sezonului turistic dincolo de perioada estivală clasică”, arată analiza Frames.

Analiza subliniază că potențialul de dezvoltare al regiunii este susținut atât de investițiile deja aflate în derulare, cât și de suprafețele disponibile pentru noi proiecte turistice și imobiliare. În opinia managerului Frames, această combinație poate schimba poziționarea întregului litoral românesc în următorii ani.