Schimbare importantă pentru cei care vizitează această capitală europeană: apare o nouă taxă turistică

Turiștii care aleg să se cazeze în acest oraș trebuie să achite, începând de vineri, 24 iulie, o nouă taxă pentru sejururile petrecute în capitala Scoției. Orașul devine astfel primul care aplică o astfel de măsură, după aprobarea unei scheme prin care autoritățile locale urmăresc să obțină fonduri suplimentare pentru investiții.

Taxa turistică este stabilită la 5% din costul cazării plătite pentru fiecare noapte petrecută în oraș. Măsura se aplică hotelurilor, pensiunilor, hostelurilor și locuințelor închiriate în scop turistic, inclusiv proprietăților listate pe platforme precum Airbnb.

Autoritățile locale estimează că noua taxă ar putea genera până la 50 de milioane de lire sterline (58 de milioane de euro) anual. Banii colectați urmează să fie utilizați pentru proiecte care vizează serviciile publice, infrastructura și dezvoltarea orașului ca destinație turistică.

Taxa pentru vizitatori a fost aprobată oficial în ianuarie 2025, când consilierii locali au votat propunerea de introducere a unei contribuții financiare pentru persoanele care se cazează în Edinburgh. Sistemul prevede o limitare la cinci nopți consecutive, iar procentul de 5% rămâne același pe tot parcursul anului, potrivit celor relatate de Euronews.

Jane Meagher, lidera Consiliului Local Edinburgh, a explicat motivul introducerii taxei prin impactul pe care turismul îl are asupra orașului și a locuitorilor săi.

„Știm că popularitatea orașului vine cu un preț, prin presiunea pe care o pune asupra serviciilor noastre și asupra oamenilor care locuiesc și lucrează aici tot timpul anului”, spune Jane Meagher, lidera Consiliului Local.

Ea a precizat că suma plătită de vizitatorii care se cazează peste noapte va contribui la finanțarea unor servicii și spații publice utilizate atât de turiști, cât și de comunitatea locală.

„Această mică contribuție nouă din partea vizitatorilor care se cazează peste noapte va ajuta la îmbunătățirea serviciilor și a spațiilor publice de care depindem cu toții, gestionând în același timp mai bine efectele turismului și ale evenimentelor majore.”

Aplicarea taxei vine într-un context în care Edinburgh atrage anual un număr mare de turiști, iar evenimentele organizate în oraș contribuie la creșterea cererii pentru servicii publice și infrastructură.

În februarie, consilierii locali au aprobat primul set complet de programe de investiții finanțate prin veniturile obținute din taxa pentru vizitatori. Valoarea totală a proiectelor planificate depășește 90 de milioane de lire sterline (105,3 milioane de euro) pentru următorii trei ani.

Investițiile sunt împărțite în trei direcții principale: operațiuni și infrastructură urbană, cultură, patrimoniu și evenimente, precum și gestionarea destinației și a fluxurilor de vizitatori.

Printre proiectele deja începute se află o contribuție de 132.000 de lire sterline (154.400 de euro) pentru Carnavalul Festivalului și evenimentele Mardi Gras din Edinburgh. De asemenea, a fost stabilit un parteneriat cu Poliția Scoției pentru crearea unei Unități de Poliție în Centrul Orașului, destinată creșterii siguranței publice în zona centrală.

În perioada următoare sunt prevăzute și alte investiții. Acestea includ 1,3 milioane de lire sterline (1,52 milioane de euro) pentru servicii operaționale suplimentare în centrul orașului, precum gestionarea deșeurilor, curățenia și patrulele.

Planurile de investiții prevăd alocarea a 2 milioane de lire sterline (2,34 milioane de euro) și a 2,5 milioane de lire sterline (2,93 milioane de euro) pentru dezvoltarea unor importante atracții turistice de coastă, la malul apei din Cramond și pe promenada Portobello.

Parcurile orașului se află, de asemenea, printre prioritățile autorităților. Bugetele pentru reparații vor fi majorate, numărul rangerilor din parcurile municipale va fi dublat, iar fonduri suplimentare vor fi alocate pentru proiecte de plantare și amenajare, inclusiv porți florale destinate îmbunătățirii aspectului spațiilor verzi.

Julie Ashworth, președinta Forumului consultativ pentru taxa pentru vizitatori din Edinburgh, a declarat că fondurile colectate pot susține dezvoltarea orașului și serviciile oferite celor care îl vizitează.

„De la spațiile publice revitalizate la o infrastructură și experiențe mai bune pentru vizitatori, suntem încrezători că taxa poate ajuta Edinburgh-ul să rămână primitor, rezilient și de succes”, spune Julie Ashworth, președinta Forumului consultativ pentru taxa pentru vizitatori din Edinburgh.