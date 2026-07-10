Viena majorează semnificativ taxa pentru turiști din iulie 2027. Toți vizitatorii vor plăti mai mult pentru cazare

Capitala Austriei a decis să majoreze semnificativ taxa specială plătită de turiști, după ce a înregistrat un număr record de vizitatori. Autoritățile susțin că măsura va crește contribuția turiștilor la finanțarea orașului, însă reprezentanții industriei ospitalității avertizează că noile taxe ar putea afecta competitivitatea destinației.

În ultimii 20 de ani, Viena și-a consolidat reputația de unul dintre cele mai plăcute orașe din lume în care să locuiești, datorită curățeniei, siguranței și confortului. Aceste atuuri au propulsat capitala Austriei pe locurile fruntașe în clasamentele internaționale, după Copenhaga și înaintea Melbourne-ului, contribuind totodată la dezvoltarea puternică a turismului.

Între 2005 și 2025, numărul înnoptărilor a crescut de la 8,8 milioane la 20,1 milioane. Pe fondul acestui succes, municipalitatea a decis să valorifice creșterea turismului prin majorarea taxei turistice.

La începutul lunii iulie, taxa a fost majorată de la 3,2% la 5%, iar din luna iulie 2027 aceasta va ajunge la 8%, conform AFP.

Potrivit Asociației Hotelierilor Austrieci (OHV), această majorare va transforma taxa turistică din Viena în a doua cea mai ridicată din Europa, după cea aplicată în Amsterdam, unde nivelul este de 12,5%.

Reprezentanții hotelierilor susțin că unitățile de cazare sunt deja afectate de o povară fiscală ridicată, precum și de creșterea costurilor cu energia, salariile și alimentele. În opinia lor, autoritățile locale încearcă să acopere deficitele bugetare prin majorarea taxelor aplicate turismului și subestimează contribuția economică importantă a acestui sector.

Aceeași poziție este împărtășită și de agențiile de turism, care atrag atenția și asupra taxei de 12 euro aplicate biletelor de avion.

„Oraşul trăieşte peste posibilităţile sale de zeci de ani şi acum îşi acoperă deficitele bugetare în detrimentul turismului. A sacrifica vaca pe care vrei să o mulgi nu este chiar o idee bună”, acuză Martin Stanits, purtător de cuvânt al Asociaţiei hotelierilor austrieci (OHV), care denunţă tendinţa de a utiliza turismul pentru ajustarea bugetului.

Președintele asociației agențiilor de turism, Gregor Kadanka, consideră că înmulțirea taxelor și impozitelor amenință atractivitatea Austriei ca destinație turistică. Acesta afirmă că operatorul aerian low-cost Ryanair preferă să își extindă flota la Bratislava, în Slovacia, aflată la doar câteva zeci de kilometri de Viena. În opinia sa, destinațiile concurente câștigă teren, în timp ce capitala Austriei devine tot mai scumpă comparativ cu alte capitale din Europa Centrală și își pierde din atractivitate.

În schimb, autoritățile municipale își mențin decizia și susțin că majorarea taxei reflectă principiul împărțirii responsabilității între oraș și sectorul turistic, care beneficiază de infrastructura și serviciile publice de înaltă calitate oferite de Viena.

Potrivit reprezentanților Oficiului de Turism din Viena, industria ospitalității utilizează infrastructura orașului mai intens ca niciodată și beneficiază permanent de întreținerea și dezvoltarea acesteia, motiv pentru care este firesc să contribuie la finanțarea acestor investiții.

Datorită ofertei sale bogate de concerte de muzică clasică și muzee, Viena a devenit una dintre cele mai importante destinații culturale din lume, fără a fi afectată de problemele asociate turismului de masă. Totodată, orașul este un important centru pentru conferințe și diplomație, iar autoritățile consideră că taxa turistică reprezintă o investiție în viitorul destinației.

Veniturile obținute din această taxă sunt folosite pentru menținerea calității vieții în oraș, ceea ce aduce beneficii atât locuitorilor, cât și vizitatorilor. Municipalitatea apreciază că aceste măsuri vor permite fostei capitale imperiale să rămână competitivă în raport cu marile orașe din nordul Europei și din Elveția.

Pe de altă parte, majorarea taxei turistice riscă să accentueze diferența de costuri dintre Viena și alte destinații populare din regiune, precum Praga și Budapesta, unde turiștii plătesc aproximativ doi euro pe noapte, respectiv o taxă de 4% din prețul cazării.