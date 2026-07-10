Traversarea cu bacul pe DN 55 între Bechet și Oryahovo, suspendată temporar din cauza nivelului scăzut al Dunării
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis o informare privind suspendarea temporară a trecerii cu bacul pe DN 55, între localitatea Bechet din România și Oryahovo din Bulgaria.
CNAIR anunță suspendarea traversării cu bacul pe ruta Bechet – Oryahovo. Șoferii sunt sfătuiți să aleagă rute alternative
Măsura a fost luată din cauza nivelului scăzut al fluviului Dunărea, situație care afectează desfășurarea transportului cu bacul pe acest sector. Potrivit informațiilor transmise de CNAIR, traversarea va rămâne oprită până când nivelul apei va permite reluarea navigației în condiții de siguranță.
Autoritățile recomandă conducătorilor auto care intenționează să utilizeze această rută să își adapteze planurile de deplasare și să ia în calcul alte variante pentru trecerea frontierei dintre România și Bulgaria.
Reluarea serviciului depinde de condițiile de navigație pe Dunăre
CNAIR a precizat că reluarea traversării cu bacul pe relația Bechet – Oryahovo va fi posibilă după creșterea nivelului apei și revenirea condițiilor necesare pentru desfășurarea navigației în siguranță.
Informarea transmisă de companie precizează: „Din cauza nivelului scăzut al fluviului Dunărea, trecerea cu bacul între Bechet (România) și Oryahovo (Bulgaria), de pe DN 55, este suspendată temporar, până la creșterea nivelului apei și reluarea navigației în condiții de siguranță.
Conducătorii auto sunt rugați să își planifice deplasările în consecință și să utilizeze puncte alternative de trecere a frontierei. Vă mulțumim pentru înțelegere!”.
Până la modificarea situației, șoferii care aveau programată deplasarea prin punctul de trecere cu bacul dintre Bechet și Oryahovo sunt sfătuiți să verifice rutele disponibile și să aleagă variante alternative pentru traversarea frontierei.
Traficul pe ruta Bechet – Oryahovo rămâne afectat temporar
Suspendarea traversării nu este legată de lucrări la infrastructura rutieră, ci de condițiile hidrologice existente pe Dunăre, care împiedică efectuarea transportului cu bacul în parametri de siguranță.
CNAIR va comunica eventualele modificări privind reluarea serviciului de traversare, în funcție de evoluția nivelului fluviului și de posibilitatea desfășurării navigației în condiții corespunzătoare.
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