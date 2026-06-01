INFOTRAFIC: Circulaţie rutieră restricţionată pe podul Giurgiu – Ruse în perioada 4-5 iunie. Ce alternative au șoferii

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că autoritățile bulgare vor impune restricții de circulație pe Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse, în perioada 4-5 iunie 2026, pe ambele sensuri de mers.

Potrivit informațiilor transmise, joi, 4 iunie, între orele 09:00 și 21:00, traficul rutier va fi suspendat complet pentru toate categoriile de vehicule. Ulterior, în intervalul 4 iunie, ora 21:00 – 5 iunie, ora 09:00, traversarea podului va fi permisă exclusiv autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone.

„În perioada 04 – 05 iunie a.c., circulaţia rutieră va fi restricţionată de către autorităţile bulgare pe Podul Prieteniei România – Bulgaria, între Giurgiu şi Ruse, pe ambele sensuri de mers, conform următorului program: joi, 04.06.2026, în intervalul orar 09:00 – 21:00, circulaţia rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule, în intervalul 04.06.2026, ora 21:00 – 05.06.2026, ora 09:00, circulaţia va fi permisă doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Restricțiile de circulație instituite pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de asfaltare pe sensul de deplasare către România, precum și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului.

În acest context, Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române le recomandă șoferilor să utilizeze puncte alternative de trecere a frontierei. Printre acestea se numără punctele de la Calafat și Bechet, în județul Dolj, Zimnicea și Turnu Măgurele, în județul Teleorman, Călărași-Silistra, în județul Călărași, precum și Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir, în județul Constanța.

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat reluarea circulației rutiere pe DN 67C (Transalpina), pe sectorul cuprins între Rânca, în județul Gorj, și Curpăt, în județul Sibiu.

Potrivit autorităților, traficul este permis pe tronsonul kilometric 34+800 – 79+800, însă accesul autovehiculelor este condiționat de respectarea unui program stabilit în funcție de perioada anului.

Astfel, până la data de 1 iulie, pe acest sector de drum pot circula doar autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, în intervalul orar 09:00 – 20:00. În perioada 1 iulie – 31 august, circulația va fi permisă între orele 07:00 și 21:00.

Autoritățile le recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile de trafic și să respecte restricțiile impuse pe acest traseu montan.