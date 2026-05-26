Restricții de circulație spre Bulgaria. Cât timp vor fi lucrări pe podul Giurgiu-Ruse. Rute alternative pentru șoferi

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu anunță că, în perioada 4 iunie–5 iunie, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi restricționată temporar pentru desfășurarea unor lucrări de construcție și montaj. Intervențiile sunt programate să înceapă în data de 4 iunie 2026, la ora 09:00, moment în care traficul va fi oprit integral pe pod pentru a permite executarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Potrivit autorităților, circulația autovehiculelor ușoare va fi suspendată în data de 4 iunie 2026, în intervalul orar 09:00–21:00. În ceea ce privește autovehiculele grele, restricțiile vor fi aplicate pentru o perioadă mai lungă, respectiv din 4 iunie 2026, ora 09:00, până în 5 iunie 2026, ora 09:00.

Pentru a preveni blocajele sau întârzierile în trafic, autoritățile recomandă conducătorilor auto și firmelor de transport să își planifice cu atenție traseele și să ia în considerare utilizarea unor rute alternative. În acest sens, sunt indicate mai multe puncte de trecere a frontierei, în funcție de județ: în Dolj, Calafat și Bechet; în Teleorman, Zimnicea și Turnu Măgurele; în Călărași, punctul de trecere Călărași; iar în Constanța, Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară acțiuni de coordonare în cooperare cu Poliția Română și Poliția de Frontieră din Bulgaria, având ca scop gestionarea eficientă a traficului rutier în zona de frontieră și reducerea impactului asupra circulației.

Totodată, autoritățile transmit o serie de recomandări pentru toți participanții la trafic, care vizează respectarea semnalelor și indicațiilor polițiștilor, purtarea centurii de siguranță, menținerea distanței de siguranță față de vehiculul din față, adoptarea unei conduite prudente la volan și informarea constantă din surse oficiale.

Taxa pentru traversarea Podului Giurgiu–Ruse peste Dunăre va putea fi achitată electronic începând din această vară, prin introducerea unui sistem modern de plată online, menit să reducă timpii de așteptare și să fluidizeze traficul într-unul dintre cele mai aglomerate puncte de frontieră. Noul sistem este în prezent în faza de testare, urmând să devină funcțional la începutul verii. Odată cu implementarea sa, vor fi operate și modificări ale tarifelor existente, însă vor fi menținute toate categoriile de scutiri prevăzute în prezent.

În plus, din luna iunie sunt programate să se finalizeze lucrările pe partea bulgărească a podului, ceea ce va contribui la o circulație mai rapidă către Bulgaria și Grecia, reducând semnificativ cozile formate în ultimii ani în zona Giurgiu–Ruse.

Sistemul electronic de plată, denumit eTarifGiurgiuPod, va permite inclusiv utilizarea unor benzi dedicate pentru preplată, care vor asigura un acces mai rapid. În aceste condiții, bariera se va deschide automat dacă taxa a fost achitată cu cel puțin trei minute înainte de sosirea la punctul de trecere.

Podul „Prieteniei” Giurgiu–Ruse a fost deschis circulației la data de 20 iunie 1954, având o durată de exploatare estimată la 70 de ani. Acesta reprezintă principalul punct de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria și a avut un rol esențial în consolidarea legăturilor dintre cele două state.

La construcția podului au participat aproximativ 5.000 de persoane, în majoritate români și bulgari. La momentul inaugurării, acesta era considerat cel mai mare pod combinat rutier și feroviar din Europa. Un rol important în realizarea proiectului l-au avut inginerii români, formați în spiritul școlii lui Anghel Saligny, iar materialele utilizate, inclusiv componente provenite din Cehoslovacia, Ungaria și Polonia, au fost aduse prin colaborarea dintre România și Bulgaria.

Podul peste Dunăre a reprezentat prima astfel de structură din istoria modernă a celor două țări. Totuși, primele legături de acest tip în zonă datează din perioada Imperiului Roman, când împăratul Traian a ordonat construirea unor poduri la începutul secolului al II-lea d.Hr. După această perioadă, conexiunea terestră dintre teritoriile actuale ale României și Bulgariei a fost întreruptă pentru mai bine de 18 secole.