Se redeschide Podul Giurgiu-Ruse. MAE anunță reluarea circulației pe ambele sensuri începând de astăzi, 30 iunie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o informare pentru cetățenii români care călătoresc în Bulgaria sau tranzitează această țară, anunțând că traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va reveni la normal începând de marți, după finalizarea lucrărilor de reparații desfășurate în ultimele luni.

Redeschiderea circulației reprezintă o veste importantă pentru șoferii care folosesc frecvent acest punct de trecere a frontierei, unul dintre cele mai aglomerate dintre România și Bulgaria.

Potrivit MAE, începând de marți, de la ora 10:00, circulația rutieră va fi reluată definitiv pe ambele sensuri de mers.

„MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi restabilit definitiv, pe ambele sensuri şi pentru toate tipurile de vehicule, începând de marţi, ora 10:00, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparaţie.”

Reluarea circulației în condiții normale vine după încheierea lucrărilor de modernizare efectuate pe pod, care au impus restricții și au afectat traficul rutier în ultima perioadă.

Autoritățile precizează că, odată cu redeschiderea completă a circulației, podul va putea fi utilizat fără restricțiile impuse pe durata lucrărilor.

Măsura se aplică tuturor categoriilor de vehicule, atât autoturismelor, cât și autocamioanelor, autobuzelor și altor mijloace de transport care traversează zilnic frontiera româno-bulgară.

Podul Prieteniei este unul dintre cele mai importante puncte de legătură dintre România și Bulgaria și reprezintă o rută intens utilizată de turiști, transportatori și persoane aflate în tranzit către Grecia, Turcia sau alte destinații din sudul Europei.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor să consulte în continuare informațiile oficiale privind condițiile de circulație și formalitățile necesare pentru deplasările în Bulgaria.

„Informaţii suplimentare cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare, precum şi informaţii despre vinieta electronică şi sistemul e-TOLL sunt disponibile” pe platformele oficiale ale autorităților bulgare.

Totodată, instituția reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot consulta permanent secțiunea „Sfaturi de călătorie” de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și aplicația „Călătoreşte informat”, unde sunt publicate alerte, recomandări și informații utile privind deplasările în afara țării.