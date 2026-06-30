Se redeschide Podul Giurgiu-Ruse. MAE anunță reluarea circulației pe ambele sensuri începând de astăzi, 30 iunie
SURSA: Facebook Podul Prieteniei
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o informare pentru cetățenii români care călătoresc în Bulgaria sau tranzitează această țară, anunțând că traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va reveni la normal începând de marți, după finalizarea lucrărilor de reparații desfășurate în ultimele luni.
Redeschiderea circulației reprezintă o veste importantă pentru șoferii care folosesc frecvent acest punct de trecere a frontierei, unul dintre cele mai aglomerate dintre România și Bulgaria.
Traficul pe Podul Prieteniei revine la normal
Potrivit MAE, începând de marți, de la ora 10:00, circulația rutieră va fi reluată definitiv pe ambele sensuri de mers.
„MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi restabilit definitiv, pe ambele sensuri şi pentru toate tipurile de vehicule, începând de marţi, ora 10:00, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparaţie.”
Reluarea circulației în condiții normale vine după încheierea lucrărilor de modernizare efectuate pe pod, care au impus restricții și au afectat traficul rutier în ultima perioadă.
Toate categoriile de vehicule vor putea traversa podul
Autoritățile precizează că, odată cu redeschiderea completă a circulației, podul va putea fi utilizat fără restricțiile impuse pe durata lucrărilor.
Măsura se aplică tuturor categoriilor de vehicule, atât autoturismelor, cât și autocamioanelor, autobuzelor și altor mijloace de transport care traversează zilnic frontiera româno-bulgară.
Podul Prieteniei este unul dintre cele mai importante puncte de legătură dintre România și Bulgaria și reprezintă o rută intens utilizată de turiști, transportatori și persoane aflate în tranzit către Grecia, Turcia sau alte destinații din sudul Europei.
MAE recomandă consultarea informațiilor actualizate înainte de călătorie
Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor să consulte în continuare informațiile oficiale privind condițiile de circulație și formalitățile necesare pentru deplasările în Bulgaria.
„Informaţii suplimentare cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare, precum şi informaţii despre vinieta electronică şi sistemul e-TOLL sunt disponibile” pe platformele oficiale ale autorităților bulgare.
Totodată, instituția reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot consulta permanent secțiunea „Sfaturi de călătorie” de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și aplicația „Călătoreşte informat”, unde sunt publicate alerte, recomandări și informații utile privind deplasările în afara țării.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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