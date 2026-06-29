Salariul minim crește de la 1 iulie. Românii din Germania vor încasa mai mulți bani

Salariul minim din sectorul îngrijirii persoanelor vârstnice din Germania crește începând cu 1 iulie 2026, în urma unei decizii adoptate de Guvernul federal. Măsura îi vizează pe toți angajații din domeniu, inclusiv pe cei fără calificare, și este de interes și pentru numeroșii români care lucrează în sistemul german de îngrijire. Noile tarife orare vor rămâne în vigoare până în septembrie 2028, iar o nouă majorare este deja programată pentru anul viitor.

Salariul minim pentru personalul din îngrijirea persoanelor vârstnice din Germania va fi majorat începând cu 1 iulie 2026, în baza recomandărilor Comisiei pentru Îngrijire, aprobate ulterior prin regulament de Guvernul federal. Măsura este importantă inclusiv pentru comunitatea numeroasă de români care lucrează în centre rezidențiale, servicii de îngrijire la domiciliu și unități medicale din Germania, unul dintre principalii angajatori ai forței de muncă românești din acest sector.

Noile praguri salariale diferențiază remunerația în funcție de nivelul de pregătire profesională. Astfel, îngrijitorii fără calificare vor încasa un salariu minim de 16,52 euro brut pe oră, personalul auxiliar calificat va primi cel puțin 17,80 euro brut pe oră, iar asistenții medicali și personalul de specialitate vor beneficia de un salariu minim de 21,03 euro brut pe oră.

Pe lângă majorarea veniturilor, angajații din sector își păstrează și dreptul la cele nouă zile suplimentare de concediu plătit pe an, beneficiu care rămâne nemodificat odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări.

Noile niveluri salariale vor fi aplicate până la sfârșitul lunii septembrie 2028, însă autoritățile germane au stabilit deja o nouă etapă de majorare, care va intra în vigoare în iulie 2027.

Deși majorarea salariului este prezentată de autorități drept un pas înainte pentru atragerea și păstrarea personalului, reprezentanții sindicatelor susțin că nivelul noilor remunerații nu reflectă dificultatea muncii desfășurate în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice.

Sindicatul ver.di a criticat încă din faza de adoptare recomandările Comisiei pentru Îngrijire. Organizația și-ar fi dorit o apropiere mai mare de salariile de început din sectorul public, însă această variantă a fost respinsă de reprezentanții angajatorilor.

„Cu inima grea”, a acceptat sindicatul compromisul, iar noile salarii sunt „departe de o remunerație echitabilă pentru această activitate adesea dificilă și atât de importantă pentru societate”, a declarat Sylvia Bühler, membră a conducerii ver.di.

Potrivit organizației sindicale, majorările nu vor fi suficiente pentru a opri migrarea personalului din centrele de îngrijire către spitale și reprezintă „un autogol al angajatorilor”.

La rândul său, ministrul federal al Muncii a susținut că măsura este necesară pentru viitorul sistemului de îngrijire, relatează Merkur.

„Pentru ca și pe viitor oamenii să aleagă cu plăcere profesia de îngrijitor și să fie asigurată îngrijirea persoanelor care au nevoie de ajutor”, a declarat Bärbel Bas.

Ministrul Sănătății, Nina Warken, a precizat că salariile medii din domeniu depășesc deja noile praguri minime și că Executivul urmărește consolidarea sistemului atât prin creșteri salariale, cât și prin reducerea birocrației și extinderea competențelor personalului medical.

Majorarea salariului vine într-un moment în care Germania traversează una dintre cele mai severe crize de personal din sistemul de îngrijire a persoanelor vârstnice. Situația explică și interesul constant al angajatorilor germani pentru recrutarea de lucrători din alte state ale Uniunii Europene, inclusiv din România.

Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă plasează sectorul îngrijirii pe locul al doilea în clasamentul domeniilor cele mai afectate de lipsa forței de muncă.

În prezent, peste 17.600 de posturi cu normă întreagă sunt vacante în îngrijirea persoanelor vârstnice, iar ocuparea unui post durează, în medie, mai mult de 200 de zile.

Estimările Oficiului Federal de Statistică arată că până în 2049 Germania ar putea înregistra un deficit de până la 690.000 de specialiști în domeniul îngrijirii. În același timp, autoritățile arată că extinderea efectivelor din acest sector este susținută aproape exclusiv prin recrutarea personalului din străinătate, context în care românii continuă să reprezinte una dintre cele mai importante comunități de lucrători din sistemul german de îngrijire.