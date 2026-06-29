Piața muncii din Europa se confruntă cu un paradox major. Deficitul și surplusul de angajați coexistă în aceleași profesii

Piața muncii din Europa continuă să fie afectată de dezechilibre majore, potrivit celui mai recent Raport EURES 2025 privind deficitul și excedentul de forță de muncă. Documentul arată că lipsa angajaților și surplusul de personal coexistă în aceleași ocupații, dar în state diferite. Analiza evidențiază că mobilitatea redusă a lucrătorilor și barierele administrative împiedică o redistribuire eficientă a forței de muncă la nivel european.

Piața muncii europene traversează o perioadă caracterizată de contraste puternice, în care lipsa personalului calificat coexistă cu excedente de angajați în aceleași domenii de activitate. Concluziile reies din Raportul EURES 2025 privind deficitul și excedentul de forță de muncă, publicat recent, care evidențiază distribuția inegală a acestor dezechilibre între statele membre.

Deficitul de competențe apare atunci când cererea pentru lucrători cu o anumită calificare depășește oferta disponibilă la nivelurile salariale obișnuite. În Bulgaria, Italia și Olanda, angajatorii întâmpină dificultăți în ocuparea unui număr mare de posturi, de la medici specialiști și până la sudori.

Datele raportului arată că 57% dintre aceste deficite sunt încadrate la un nivel de gravitate mediu sau ridicat. În același timp, Letonia, Austria și Finlanda înregistrează excedente de personal, în special pentru posturile administrative și în domenii creative, precum designul grafic.

Una dintre cele mai relevante concluzii ale raportului este că 98% dintre ocupațiile aflate în deficit într-o țară se confruntă simultan cu surplus de forță de muncă într-un alt stat european. Acest lucru indică existența unui potențial important pentru redistribuirea lucrătorilor, însă mobilitatea rămâne limitată din cauza mai multor obstacole.

Printre principalele bariere identificate se numără lipsa informațiilor privind oportunitățile de angajare din alte state, dificultățile legate de recunoașterea calificărilor profesionale, necunoașterea limbii țării gazdă și diferențele salariale care reduc atractivitatea relocării.

Raportul arată că domeniul sănătății și al serviciilor de îngrijire continuă să se confrunte cu unele dintre cele mai severe deficite de personal din Europa, pe fondul îmbătrânirii populației și al creșterii cererii pentru servicii medicale.

Medicii, asistenții medicali și lucrătorii din domeniul îngrijirii se numără printre profesiile în care lipsa personalului persistă în toate statele europene. În multe cazuri, deficitul determină creșterea volumului de muncă și a nivelului de stres pentru angajații existenți, ceea ce amplifică riscul unor noi plecări din sistem și accentuează dificultățile de recrutare. Raportul subliniază că niciun stat european nu înregistrează un surplus de personal în aceste ocupații.

Provocări importante apar și în contextul tranziției verzi. Modernizarea clădirilor și dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă generează o cerere tot mai mare pentru electricieni, instalatori și montatori de acoperișuri.

Potrivit analizei, aceste profesii necesită perioade îndelungate de pregătire, iar condițiile de muncă sunt considerate dificile, ceea ce reduce interesul noilor generații pentru astfel de meserii și complică acoperirea necesarului de personal.

Pentru diminuarea deficitului și a excedentului de forță de muncă, Raportul EURES 2025 recomandă un set de măsuri care vizează atât mobilitatea lucrătorilor, cât și adaptarea sistemelor de formare profesională la cerințele economiei europene.

Printre soluțiile propuse se numără simplificarea procedurilor administrative pentru mobilitatea transfrontalieră, accelerarea recunoașterii calificărilor profesionale, îmbunătățirea accesului la informații privind locurile de muncă disponibile și consolidarea serviciilor EURES de potrivire a ofertelor cu cererea de forță de muncă.

Raportul recomandă, de asemenea, îmbunătățirea calității locurilor de muncă, prin creșterea atractivității salariilor, optimizarea programului de lucru și asigurarea unui echilibru mai bun între viața profesională și cea personală, în special în sectoarele sănătății și construcțiilor.

O altă direcție considerată esențială este intensificarea investițiilor în educația profesională, programele de perfecționare și recalificare, pentru a răspunde cerințelor generate de tranziția verde și digitală. Totodată, documentul recomandă valorificarea mai eficientă a potențialului existent prin stimularea participării femeilor, a lucrătorilor vârstnici și a migranților pe piața muncii, inclusiv prin recunoașterea mai rapidă a competențelor dobândite.