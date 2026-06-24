Tinerii din 12 țări UE cer măsuri pentru reducerea costului vieții și îmbunătățirea accesului la locuințe și locuri de muncă

La Bruxelles, 15 tineri din 12 țări membre ale UE și vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, au discutat despre criza costului vieții, accesul la locuințe și locuri de muncă deoarece creșterea prețurilor afectează independența tinerilor, propunând soluții pentru un viitor mai accesibil.

„Cum putem construi un viitor mai accesibil pentru tinerii europeni?” – aceasta a fost întrebarea la care tinerii și vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, au încercat să răspundă în cadrul dialogului privind politicile pentru tineret care a avut loc la Bruxelles în martie 2026.

Dialogul a reunit 15 tineri – 9 femei și 6 bărbați cu vârste între 21 și 29 de ani, din 12 țări – care și-au împărtășit experiențele și ideile despre ce înseamnă pentru ei creșterea costului vieții.

Tinerii din Europa se regăsesc probabil într-una din următoarele situații: nu-și pot permite să locuiască pe cont propriu din cauza chiriilor exorbitante; reușesc să plătească chiria, dar depind de familie pentru cheltuieli esențiale, de exemplu mâncarea și încălzirea; sau renunță la activitățile recreative și culturale.

Una din concluziile principale a fost nevoia de a îmbunătăți tranziția de la studii la piața muncii. Printre soluțiile propuse s-au numărat:

extinderea programelor de stagiu și a oportunităților pentru începători;

îmbunătățirea dialogului dintre furnizorii de servicii de educație și angajatori;

creșterea gradului de recunoaștere și a atractivității educației și formării profesionale de la o vârstă fragedă, având în vedere că profesiile tehnice sunt adesea neglijate ca opțiuni de carieră;

îmbunătățirea educației financiare în școli pentru a pregăti tinerii pentru primii pași în lumea adulților și

folosirea de subvenții salariale și fonduri UE pentru a sprijini experiențele legate de primul loc de muncă și accesul la locuri de muncă de calitate.

EURES este unul din instrumentele UE menite să sprijine mobilitatea echitabilă a forței de muncă, oferind servicii care deschid perspective pentru tinerii care intră pe piața muncii. Permite accesul la peste 2,5 milioane de oferte de locuri de muncă, sfaturi și sugestii valoroase, informații despre condițiile de viață și de muncă din diferite țări europene și evenimente de recrutare dinamice. De asemenea, dispune de o rețea de consilieri instruiți care oferă solicitanților de locuri de muncă informații, îndrumări și servicii de plasare a forței de muncă.

Discuția s-a axat și pe accesibilitatea locuințelor. Pentru a mări numărul de locuințe accesibile s-au făcut propuneri de simplificare a procedurilor de eliberare a autorizațiilor de construire și de execuție a lucrărilor, precum și de acordare de stimulente pentru renovarea proprietăților neocupate. Pentru a asigura locuințe la prețuri mai accesibile s-a propus înființarea unui fond european dedicat locuințelor pentru tineri, precum și măsuri prin care orașele mai mici și zonele rurale să devină mai atractive ca locuri de trai și de muncă. Alte soluții au fost locuințele intergeneraționale și munca la distanță.

S-a subliniat, de asemenea, nevoia de dezvoltare continuă a competențelor, având în vedere automatizarea tot mai accentuată a sarcinilor îndeplinite de obicei de angajații aflați la începutul carierei. În același timp, participanții au recunoscut că inteligența artificială ar putea să accelereze recunoașterea transfrontalieră a competențelor și calificărilor, să modernizeze piața muncii și să stimuleze mobilitatea lucrătorilor.

Mînzatu a încheiat dialogul prezentând următoarele măsuri pe care le va lua UE ca să mărească numărul de locuri de muncă de calitate, să stimuleze mobilitatea echitabilă a forței de muncă și să promoveze formarea profesională și educația digitală. Vicepreședinta executivă recomandă tinerilor care se întreabă ce pot face ca să contribuie la schimbare să se implice activ în politicile de la nivel local, național și european. Politicile rămân deficitare dacă tinerii nu participă la conversație.