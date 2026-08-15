Aeroportul din Catania își reia zborurile după reducerea nivelului de alertă pentru vulcanul Etna. Sute de curse au fost afectate de erupție

Zborurile de pe aeroportul Catania, din Sicilia, sunt reluate sâmbătă, 15 august, după ce nivelul de alertă privind activitatea vulcanului Etna a fost redus. Problemele nu s-au încheiat însă complet, iar pasagerii sunt sfătuiți să verifice situația curselor înainte de a pleca spre aeroport.

Operatorul aeroportuar SAC a anunțat că zborurile care sosesc și pleacă de pe aeroportul Catania sunt reluate începând cu ora locală 14:00, după reducerea nivelului de alertă asociat activității vulcanului Etna.

Decizia vine după ce, vineri, operațiunile aeriene fuseseră suspendate până sâmbătă la ora 15:00. Situația s-a îmbunătățit însă în cursul dimineții, iar nivelul de alertă a fost retrogradat de la roșu la portocaliu.

Reluarea activității nu înseamnă că toate cursele revin imediat la programul normal. Operatorul aeroportului a anunțat redeschiderea a două sectoare, iar numeroase zboruri programate inclusiv după ora 14:00 figurau în continuare ca anulate sau deviate.

Nu este clar nici cât de repede va putea fi crescut numărul de operațiuni desfășurate pe aeroport.

În aceste condiții, pasagerilor li se recomandă să verifice direct la companiile aeriene situația propriului zbor înainte de a se deplasa la aeroport.

Potrivit celui mai recent raport al Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia, Etna continuă să prezinte o emisie de cenușă de nivel scăzut.

Activitatea este însă limitată în prezent la zona vârfului vulcanului, ceea ce a permis reducerea nivelului de alertă și reluarea treptată a operațiunilor aeriene.

Erupția a început în urmă cu mai bine de o săptămână și a provocat perturbări majore ale traficului aerian din Catania. În această perioadă, sute de zboruri au fost anulate, întârziate sau redirecționate către alte aeroporturi.

Amploarea perturbărilor este indicată și de datele prezentate de operatorul aeroportuar. Aproximativ 36% dintre zborurile programate pentru Catania în perioada 6-12 august au fost anulate.

Erupția Etnei a avut efecte directe și asupra infrastructurii aeroportuare. Cantități mari de cenușă vulcanică și nisip vulcanic fin au ajuns pe piste și pe căile de rulare, îngreunând desfășurarea în siguranță a operațiunilor.

SAC a descris impactul actualului episod vulcanic asupra infrastructurii aeroportului drept cel mai sever înregistrat în ultimii 20 de ani.

Chiar dacă nivelul de alertă a fost redus și zborurile încep să fie reluate, programul curselor poate rămâne afectat. Situația depinde atât de evoluția activității vulcanului Etna, cât și de ritmul în care aeroportul poate reveni la capacitatea normală de operare.