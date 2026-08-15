Rinul a ajuns la un minim record. Una dintre principalele rute comerciale ale Europei este afectată de secetă

Nivelul apei pe Rin a coborât la un minim record, după valul prelungit de căldură și seceta care afectează Europa. Situația pune presiune pe transportul de mărfuri și începe să creeze probleme pentru industria germană.

Datele agenției germane pentru navigație interioară WSV arată că nivelul apei măsurat la Kaub, în apropiere de Koblenz, a coborât vineri seara la numai 6 centimetri. Sâmbătă dimineață, acesta se situa la 8 centimetri.

Este un nivel mult sub precedentul record negativ. În 2018, când seceta a provocat probleme serioase transportului și industriei germane, valoarea minimă înregistrată la Kaub fusese de 25 de centimetri.

Cifra de 6 centimetri nu înseamnă însă că Rinul are efectiv această adâncime. Fluviul este în realitate cu aproximativ un metru mai adânc decât valoarea indicată de reperul de măsurare. Cota de la Kaub este însă folosită în mod tradițional pentru evaluarea condițiilor de navigație și reprezintă un indicator important pentru operatorii de transport.

Problemele actuale vin după o perioadă îndelungată în care nivelul apei s-a menținut foarte redus. La Kaub, acesta nu a mai depășit 78 de centimetri de la jumătatea lunii iulie.

Scăderea puternică a nivelului apei face transportul fluvial tot mai dificil. În aceste condiții, o mare parte dintre mărfuri trebuie redirecționată către transportul rutier și feroviar.

Rinul reprezintă una dintre cele mai importante artere comerciale ale Europei. Pe fluviu sunt transportate cantități importante de produse chimice, materii prime, combustibili și alte mărfuri necesare industriei.

Atunci când nivelul apei scade foarte mult, capacitatea de transport a navelor este afectată. Alternativele pe șosea și pe calea ferată presupun însă costuri suplimentare și pot crea noi blocaje logistice.

Efectele au început deja să fie resimțite de companiile germane. Producătorii din industria chimică, companiile de utilități, firmele siderurgice și cele din sectorul agricol raportează perturbări și avertizează asupra creșterii costurilor.

În unele situații, problemele logistice pot duce inclusiv la reducerea producției.

Durata perioadei în care Rinul rămâne la cote foarte reduse este importantă și pentru evoluția economiei germane.

Potrivit Institutului pentru Economie Mondială din Kiel, menținerea nivelului apei la Kaub sub pragul de 78 de centimetri timp de 30 de zile consecutive poate determina o scădere a producției industriale cu aproximativ 1%.

Un asemenea scenariu a mai fost întâlnit în 2018 și 2022, când nivelurile reduse ale Rinului au afectat transporturile și activitatea companiilor care depind de această rută.

În prezent, pragul de 78 de centimetri nu a mai fost depășit de la jumătatea lunii iulie, iar noul minim accentuează presiunile asupra industriei.