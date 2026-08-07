Autoritățile intervin după ce Dunărea a ajuns la un nou minim istoric. A început scufundarea primei barje pentru creșterea debitului spre Centrala Nucleară de la Cernavodă

A început vineri după-amiază operațiunea de scufundare controlată a primei dintre cele patru barje care vor fi coborâte în Dunăre pentru a crește cantitatea de apă direcționată către Centrala Nucleară de la Cernavodă. Măsura face parte din intervențiile autorităților pentru menținerea debitelor minime necesare funcționării centralei, în condițiile în care fluviul a ajuns la un nou minim istoric.

Inundarea controlată a primei barje se realizează prin pompare, iar scufundarea unei singure barje durează aproximativ trei-patru ore. Cele patru barje încărcate cu piatră vor fi scufundate succesiv, în locații prestabilite, unde vor forma un dig de dirijare. Rolul acestui dig este de a reduce debitul de apă care se pierde pe brațul Bala și de a redirecționa o cantitate mai mare de apă către Dunărea Veche și sectorul Cernavodă.

Două dintre barje au fost încărcate direct la fața locului, iar alte două au fost aduse de la Galați și încărcate cu anrocamente. Încărcarea celei de-a patra barje a fost finalizată joi.

Situația hidrologică rămâne critică. Debitul Dunării la intrarea în țară este vineri de 1.400 de metri cubi pe secundă, reprezentând un nou minim istoric. Potrivit datelor transmise de Apele Române, această valoare se va menține până miercuri, 12 august.

Începând cu 13 august, debitul este estimat să intre pe o tendință de creștere și să ajungă la 1.450 de metri cubi pe secundă, cu 50 de metri cubi pe secundă peste nivelul actual.

La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu încă 2 centimetri față de ziua precedentă. În prezent, nivelul este de -218 centimetri, aceeași valoare înregistrată în data de 3 august, conform reprezentanților Apele Române.

Autoritățile afirmă că intervențiile realizate în ultimele zile au permis câștigarea unui interval important de timp pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă. Prognoza realizată pe 3 august indica pentru data de 9 august un nivel de -233 de centimetri la Cernavodă.

Potrivit Apele Române, dislocarea stâncii Pârjoaia de către Forțele Navale Române și lucrările de dragaj efectuate de Administrația Fluvială a Dunării de Jos au făcut posibilă câștigarea unor zile importante pentru menținerea debitelor minime necesare funcționării Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.