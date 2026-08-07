Ministerul Energiei a emis alertă timpurie către Comisia Europeană. Există riscul opririi și Unității 2 de la Cernavodă

Ministerul Energiei a notificat Comisia Europeană și autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la situația energetică din România. Instituția avertizează că nivelul foarte scăzut al Dunării pune în pericol funcționarea în siguranță a Unității 2 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.

Ministerul Energiei a anunțat că a emis o alertă timpurie adresată Comisiei Europene și autorităților competente din statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit instituției, măsura va rămâne în vigoare până când debitul Dunării va reveni la un nivel care să permită funcționarea în siguranță a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, însă nu mai devreme de 15 august 2026, conform prognozelor meteorologice.

Ministerul a precizat că, în prezent, nu există un impact negativ asupra pieței interne de energie electrică.

Ministerul Energiei arată că reducerea nivelului Dunării în zona Cernavodă, provocată de secetă, a determinat deconectarea Unității 1 a centralei nucleare în data de 28 iulie 2026.

Instituția avertizează că menținerea și agravarea condițiilor hidrologice nefavorabile pot conduce și la indisponibilizarea Unității 2, ceea ce ar avea consecințe asupra funcționării Sistemului Electroenergetic Național.

Potrivit Ministerului Energiei, valul de caniculă va determina o creștere semnificativă a consumului de electricitate.

Instituția estimează că, în intervalele de vârf din timpul serii, consumul ar putea ajunge la aproximativ 7.800-8.000 MW, comparativ cu valorile de circa 7.000 MW înregistrate înainte de instalarea temperaturilor extreme.

Ministerul Energiei avertizează că debitul extrem de redus al Dunării este foarte aproape de pragul critic necesar funcționării în siguranță a pompelor de răcire ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Instituția precizează că acesta este nivelul la care, potrivit procedurilor de siguranță nucleară, unitățile centralei trebuie oprite.

Conform prognozelor realizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru luna august 2026, debitul minim al Dunării este estimat la 1.400 metri cubi pe secundă, în timp ce debitul mediu prognozat pentru această perioadă este de 1.600 metri cubi pe secundă.