Ministerul Energiei a emis alertă timpurie către Comisia Europeană. Există riscul opririi și Unității 2 de la Cernavodă
SURSA FOTO: Dreamstime - centrala nucleară de la Cernavodă Nuclearelectrica
Ministerul Energiei a notificat Comisia Europeană și autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la situația energetică din România. Instituția avertizează că nivelul foarte scăzut al Dunării pune în pericol funcționarea în siguranță a Unității 2 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.
Ministerul Energiei a notificat Comisia Europeană privind situația energetică din România
Ministerul Energiei a anunțat că a emis o alertă timpurie adresată Comisiei Europene și autorităților competente din statele membre ale Uniunii Europene.
Potrivit instituției, măsura va rămâne în vigoare până când debitul Dunării va reveni la un nivel care să permită funcționarea în siguranță a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, însă nu mai devreme de 15 august 2026, conform prognozelor meteorologice.
Ministerul a precizat că, în prezent, nu există un impact negativ asupra pieței interne de energie electrică.
Seceta a dus deja la oprirea Unității 1 de la Cernavodă
Ministerul Energiei arată că reducerea nivelului Dunării în zona Cernavodă, provocată de secetă, a determinat deconectarea Unității 1 a centralei nucleare în data de 28 iulie 2026.
Instituția avertizează că menținerea și agravarea condițiilor hidrologice nefavorabile pot conduce și la indisponibilizarea Unității 2, ceea ce ar avea consecințe asupra funcționării Sistemului Electroenergetic Național.
Consumul de energie este așteptat să crească în perioada următoare
Potrivit Ministerului Energiei, valul de caniculă va determina o creștere semnificativă a consumului de electricitate.
Instituția estimează că, în intervalele de vârf din timpul serii, consumul ar putea ajunge la aproximativ 7.800-8.000 MW, comparativ cu valorile de circa 7.000 MW înregistrate înainte de instalarea temperaturilor extreme.
Debitul Dunării se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare
Ministerul Energiei avertizează că debitul extrem de redus al Dunării este foarte aproape de pragul critic necesar funcționării în siguranță a pompelor de răcire ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.
Instituția precizează că acesta este nivelul la care, potrivit procedurilor de siguranță nucleară, unitățile centralei trebuie oprite.
Conform prognozelor realizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru luna august 2026, debitul minim al Dunării este estimat la 1.400 metri cubi pe secundă, în timp ce debitul mediu prognozat pentru această perioadă este de 1.600 metri cubi pe secundă.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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