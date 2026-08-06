Populația nu va fi afectată de eventualele limitări de consum de energie. Cristian Bușoi: Nu se vor face limitări de consum către consumatorii casnici

România continuă să trimită surplusul de energie electrică produs în timpul zilei către sistemele de stocare din Bulgaria, în lipsa unor capacități suficiente de stocare proprii. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat joi că excesul de energie ajunge în bateriile din sudul României și că Guvernul pregătește modificări legislative pentru accelerarea investițiilor în baterii, în timp ce eventualele restricții de consum nu vor afecta populația.

Potrivit oficialului, România produce în anumite intervale ale zilei mai multă energie electrică decât poate consuma sau stoca, iar surplusul este direcționat către bateriile din Bulgaria, țară care a investit masiv în astfel de capacități. Autoritățile încearcă acum să recupereze decalajul prin accelerarea dezvoltării sistemelor de stocare.

Cristian Bușoi a explicat că o parte din energia produsă este consumată în țară, mai ales în contextul în care energia fotovoltaică are un rol important în această perioadă, când Unitatea 1 de la Cernavodă este oprită, iar excesul este direcționat către bateriile disponibile.

„În acest moment, excesul într-adevăr merge către bateriile care astăzi sunt în sudul României. O parte o consumăm, pentru că fotovoltaicul este important, mai ales acum, când Unitatea 1 este închisă, dar excesul merge către aceste baterii”, a declarat Cristian Bușoi la Digi24.

Întrebat cum a reușit Bulgaria să ajungă una dintre țările cu cele mai mari capacități de stocare raportate la populație, secretarul de stat a arătat că investitorii au fost încurajați, iar proiectele au fost implementate mai rapid decât în România.

El a explicat că în Bulgaria există câteva firme private care au avut acces la finanțare și au reușit să construiască rapid aceste capacități, în timp ce România a avansat într-un ritm mai lent, fiind afectată de birocrație. Au fost emise numeroase avize tehnice de racordare, însă doar o parte dintre proiecte se vor concretiza în implementare.

„Au încurajat stocarea. Sunt câteva firme private care au avut acces la finanțare și au reușit să construiască repede aceste capacități. Asta nu înseamnă că România n-a făcut-o, dar într-un ritm mai lent. Ne afectează foarte mult faptul că la noi birocrația este una destul de serioasă. S-au dat multe avize tehnice de racordare, însă puține dintre ele se vor vedea în implementare”, a maai spus Bușoi.

În prezent, România dispune de aproximativ 1.000 MW instalați în sisteme de stocare, în timp ce necesarul este estimat la aproximativ 5.000 MW.

Bușoi estimează că atingerea acestui nivel va mai dura, însă consideră că anul viitor România nu se va mai afla în situația actuală, deoarece va putea echilibra mai bine orele de vârf, mai ales după intrarea în funcțiune a centralei de la Mintia și, dacă va fi finalizată, și a centralei de la Iernut.

„Va mai dura puțin până ajungem la 5.000 MW, dar anul viitor nu vom mai fi în această situație. Vom putea echilibra orele de vârf, mai ales că intră în funcțiune centrala de la Mintia și, sperăm, și Iernut”, a susținut secretarul de stat.

Ministerul Energiei pregătește o modificare legislativă prin care toate noile proiecte de producție fotovoltaică vor putea fi aprobate doar dacă sunt însoțite de sisteme de stocare.

Potrivit oficialului, o investiție bazată exclusiv pe panouri fotovoltaice produce energie tocmai în intervalele în care există deja exces de producție și prețurile sunt foarte scăzute, ceea ce face necesară integrarea bateriilor încă din faza de autorizare.

„Pregătim o modificare legislativă ca orice proiect nou care va fi avizat în viitor pe producție din fotovoltaic să nu poată fi aprobat decât dacă are baterii atașate. Oricum, bunul-simț comercial spune că nu poți să faci altfel, pentru că astăzi, dacă ai doar panouri fotovoltaice, vei produce exact atunci când există exces și prețurile sunt foarte mici”, a explicat Cristian Bușoi.

Executivul intenționează să simplifice și procedurile pentru proiectele aflate deja în derulare, astfel încât proprietarii parcurilor fotovoltaice existente să poată obține rapid avizele și aprobările necesare pentru instalarea bateriilor. Aceste măsuri sunt accelerate pentru recuperarea timpului pierdut în dezvoltarea capacităților de stocare.

„Va trebui să facem o modificare astfel încât cei care au deja parcuri fotovoltaice să poată obține foarte repede avizele și aprobările pentru bateriile atașate acelor parcuri. Sunt câteva măsuri pe care le accelerăm tocmai pentru a recupera timpul pierdut”, a spus el.

În contextul riscului ca nivelul scăzut al Dunării să afecteze funcționarea Unității 2 de la Cernavodă, Cristian Bușoi a declarat că gospodăriile nu vor fi vizate de eventuale limitări ale consumului.

El a afirmat că România dispune de suficientă producție pentru a asigura alimentarea populației și a serviciilor esențiale. Dacă va fi necesară reducerea consumului, măsurile vor fi aplicate exclusiv marilor consumatori industriali, în orele de vârf și numai după notificare prealabilă.

„Populația nu va fi niciodată afectată. Nu se vor face limitări de consum către consumatorii casnici. Avem suficientă producție în România încât să asigurăm populația și serviciile esențiale. Dacă va fi nevoie, măsurile îi vor viza doar pe marii consumatori industriali, în orele de vârf și cu notificare prealabilă”, a susținut secretarul de stat.

Referindu-se la situația reactorului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă, secretarul de stat a declarat că estimarea actuală indică o funcționare de aproximativ cinci zile, însă lucrările aflate în desfășurare ar putea prelungi acest interval cu încă două-trei zile.

Potrivit lui Bușoi, există o fereastră de oportunitate de cel puțin șapte zile pentru menținerea în funcțiune a unității, în funcție de evoluția debitului Dunării și de rezultatele intervențiilor aflate în desfășurare.

„În acest moment estimarea este de cinci zile, dar lucrările care se fac acum ar putea câștiga încă două-trei zile. Eu cred că mai avem o fereastră de oportunitate de cel puțin șapte zile pentru a menține în funcțiune unitatea”, a completat oficialul.

În scenariul în care reactorul va trebui oprit, Guvernul va reporni grupul de rezervă al Complexului Energetic Oltenia și va aplica, dacă situația o va impune, măsuri temporare de reducere a consumului doar pentru marii consumatori industriali.