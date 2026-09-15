PPC Energie, instalator validat AFM, cu baterii de stocare deja în portofoliu (P)

În edițiile de până acum ale programului AFM Casa Verde Fotovoltaice, panourile fotovoltaice au fost în centrul atenției, iar din această toamnă focusul se mută către componenta de stocare. Potrivit ghidului dedicat acestui proiect, prosumatorii care au deja panouri fotovoltaice montate pot opta pentru a primi finanțare pentru baterii de stocare. Ghidul, în forma actuală, menționează finanțarea de până la 15.000 lei pentru un client, însemnând maximum 75% din valoarea proiectului, modalitatea de selectare a proiectelor și felul în care se calculează punctajul.

De ce? Pentru că bateriile sunt elementul de bază pentru eficientizarea autoconsumului. În lipsa lor, surplusul de energie produs ziua este trimis automat în retea, iar seara, când consumul crește și nu mai există producție, prosumatorul trebuie să apeleze din nou la energie din rețea, în loc să își folosească propria „cămară” de energie.

O instalație fotovoltaică fără baterii are, în general, o rată de autoconsum de aproximativ 30%. Cu o baterie de stocare conectată la sistem, rata poate crește la 60-70%, pentru că energia produsă în surplus în timpul zilei este stocată și folosită seara, în loc să fie injectată în rețea.

Iar pentru a face încă un pas spre eficiență, instalarea de echipamente de stocare nu se poate face fără un instalator pe care prosumatorul să se poate baza. PPC Energie se numără printre instalatorii validați în programul AFM Casa Verde Fotovoltaice încă din 2018.

Mai multe detalii aici: www.ppcenergy.ro/prosumatori/programul-afm/

Și pentru această ediție a programului AFM, echipele PPC Energie oferă consultanță personalizată pe tot parcursul proiectului și asigură o echipă dedicată care se va ocupa de tot procesul: identifică soluția potrivită de stocare pentru fiecare gospodărie, astfel încât clientul să își optimizeze consumul și oferă suport pentru depunerea documentației necesare obținerii certificatului de racordare. Compania nu solicită plata în avans a unor sume diferite de contribuția proprie a beneficiarului, iar echipele de instalare sunt organizate regional, pentru fiecare zonă a țării.

Pentru sistemul fotovoltaic propriu-zis, PPC Energie pune la dispoziție sisteme de stocare disponibile în mai multe capacități, adaptate nevoilor fiecărui client.

Pentru ediția din acest an a programului AFM, PPC Energie pregătește noi oferte care vor include baterii fotovoltaice ce vor avea capacități de stocare mai mari decât cele existente deja în portofoliu, astfel încât să acopere nevoile tuturor clienților.

Baterii de stocare, deja disponibile în portofoliul PPC Energie

PPC Energie are deja baterii fotovoltaice în portofoliul de soluții pentru prosumatori. Acestea sunt compatibile cu invertoarele Huawei și Deye, cu mai multe capacități: 5 kWh, 10 kWh și 15 kWh.

Bateriile compatibile cu invertoarele Deye costă de la 299 lei/lună, iar cele compatibile cu invertoarele Huawei, de la 559 lei/lună, cu plata în cel mult 36 de tranșe egale, fără comision, direct pe factura de energie electrică. Prețul include instalarea, punerea în funcțiune și depunerea și obținerea documentației necesare.

Pentru instalațiile fotovoltaice fără invertor hibrid, PPC Energie oferă soluția PPC Solar Upgrade care înlocuiește invertorul standard cu un model hibrid Deye și adaugă 1-3 acumulatori, în funcție de nevoile gospodăriei.

Portofoliul PPC Solar Upgrade cuprinde șase configurații, de la sisteme monofazate de 6 kW cu un acumulator, de la 599 lei/lună, până la sisteme trifazate de 15 kW cu trei acumulatori cu aceleași condiții de plată în tranșe egale, fără comision.

Mai multe informații despre soluțiile de stocare sunt disponibile la adresa www.ppcenergy.ro/prosumatori/sisteme-stocare-energie-electrica/, iar despre pachetele PPC Solar Upgrade, la adresa www.ppcenergy.ro/prosumatori/ppc-solar-upgrade.