România rămâne în urmă la capacitatea energetică. Bulgaria are aproape dublul puterii instalate pe locuitor

România face pași înainte în energie, dar rămâne în urma Bulgariei la capacitatea instalată pe locuitor și la stocarea în baterii. Noile proiecte de stocare ar putea ajuta România să recupereze rapid decalajul față de vecinii bulgari.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, afirmă că România avea, în luna iulie, o capacitate instalată de aproximativ 1,24 kW pe cap de locuitor, după investițiile realizate în ultimii ani și creșterea accelerată a numărului de prosumatori. Nivelul este încă mult sub media Uniunii Europene, de 2,6 kW pe locuitor.

Potrivit președintelui ANRE, în 2024 România avea aproximativ 1,10 kW de capacitate instalată pe cap de locuitor și se afla pe penultimul loc în Europa. În urma investițiilor din ultimii ani și a dezvoltării rapide a prosumatorilor, nivelul a ajuns la aproximativ 1,24 kW pe locuitor.

George Niculescu arată că media europeană este de 2,6 kW pe locuitor, ceea ce înseamnă un nivel de peste două ori mai mare decât cel înregistrat în România. În opinia sa, această diferență reprezintă un element important în discuția privind securitatea energetică a țării.

Președintele ANRE compară situația României cu cea a Bulgariei, unde capacitatea instalată ajunge la 2,51 kW pe locuitor, aproape dublu față de nivelul din România.

George Niculescu consideră că, înainte de discuțiile despre transportul și distribuția energiei, trebuie avută în vedere și capacitatea de producție disponibilă. El atrage atenția că problema nu este doar modul în care energia este transportată și distribuită, ci și existența unei cantități suficiente de energie care să poată fi transportată.

Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat recent autorizații de înființare pentru proiecte energetice cu o putere totală de aproximativ 811 MW. Peste 80% din această capacitate, respectiv 669 MW, este reprezentată de proiecte de stocare a energiei.

George Niculescu, președintele ANRE, anunța la începutul lunii septembrie că România poate recupera rapid decalajul față de Bulgaria în ceea ce privește capacitatea de stocare. Bulgaria ocupă primul loc la nivel mondial în domeniul stocării energiei în baterii.

La 1 septembrie, capacitatea totală a instalațiilor de stocare a energiei electrice din Sistemul Energetic Național al României era de 2.310 MWh, în creștere față de nivelul de 1.974,7 MWh înregistrat la 1 august, potrivit datelor Transelectrica.

În Bulgaria, capacitatea de stocare în baterii a crescut într-un ritm foarte rapid. În mai 2026, țara dispunea de o capacitate instalată de 8,6 GWh, ceea ce o plasa pe primul loc la nivel mondial în privința stocării energiei în baterii, potrivit datelor din piață.