Bulgaria așteaptă un guvern stabil la București pentru două noi poduri peste Dunăre. Negocierile cu România ar urma să înceapă imediat

Bulgaria intenționează să înceapă negocierile cu România pentru construirea a încă două poduri peste Dunăre imediat după formarea unui guvern stabil la București. Anunțul a fost făcut de ministrul bulgar al Transporturilor, Gheorghi Peev, în timpul unei audieri în comisia de specialitate a Parlamentului de la Sofia, potrivit presei bulgare.

Oficialul a prezentat prioritățile strategice ale Bulgariei în domeniul transporturilor și a indicat îmbunătățirea conectivității drept una dintre problemele care trebuie rezolvate.

Gheorghi Peev a afirmat că autoritățile bulgare poartă discuții intense inclusiv la nivel european și că momentul începerii negocierilor cu România depinde acum de stabilizarea situației politice de la București.

„Purtăm discuții intense cu comisarul european pentru transporturi, care a promis că va veni în Bulgaria. În momentul în care în România va exista un guvern stabil, vom începe negocierile pentru încă două poduri”, a declarat Gheorghi Peev.

Ministrul a prezentat conectivitatea pe axa nord-sud drept unul dintre deficitele actuale ale infrastructurii bulgare. În acest context, atenția autorităților este îndreptată atât către legăturile de la frontiera de nord, cât și către alte proiecte importante de infrastructură.

În prezent, România și Bulgaria sunt legate rutier peste Dunăre prin podurile Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin.

O altă prioritate prezentată parlamentarilor este infrastructura feroviară, pe care ministrul bulgar al Transporturilor o consideră cea mai costisitoare componentă a sectorului. Autoritățile încearcă să prioritizeze investițiile în funcție de siguranță și conectivitate, astfel încât fondurile europene disponibile să nu fie pierdute.

Printre proiectele problematice a fost menționat tunelul Elin Pelin-Kostenets. Executivul bulgar discută cu Comisia Europeană despre separarea acestuia de alte proiecte, pentru a proteja finanțările.

„Am lucrat pentru a preveni lansarea unui alt proiect care duce lipsă de finanțare. Toate guvernele au făcut ceea ce au considerat bine. Ceea ce considerăm noi un deficit este lipsa planificării pe termen lung. Previzibilitatea și stabilirea unor obiective naționale duc la rezultate bune atunci când sunt urmărite cu consecvență”, a declarat ministrul.

Un grup de lucru interdepartamental a identificat deja o serie de proiecte strategice, printre care și Coridorul 8, iar programul urmează să fie prezentat oficial.

Bulgaria pregătește, în paralel, o reformă a managementului traficului, care ar urma să includă terminale de taxare, o rețea de senzori și un Centru Național de Operațiuni. Termenul anunțat pentru implementarea sistemului național unic de control rutier este sfârșitul anului 2027.

Ministrul a abordat și situația transporturilor și activităților de pe litoralul Mării Negre. Autoritățile au realizat o hartă cu bazele autorizate pentru activitățile acvatice, iar controalele efectuate în această vară ar fi identificat puține nereguli.

„Li s-a explicat oamenilor că cel mai bine este să folosească bazele autorizate. Cele două incidente grave care au avut loc în această vară sunt o consecință a neutilizării acestui serviciu. Pentru sezonul următor, va exista o versiune și mai adecvată a acestei hărți”, a adăugat Gheorghi Peev.

În privința întreprinderilor de stat aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, oficialul a precizat că actualele echipe de conducere sunt temporare, iar conducerile permanente vor fi selectate prin concursuri în termenul legal de șase luni.