De ce se închide linia București – Giurgiu în 2027. Lucrările care schimbă complet ruta spre Bulgaria

Legătura feroviară dintre România și Bulgaria va fi închisă complet pentru mai bine de opt luni în 2027, ca urmare a lucrărilor de modernizare și electrificare desfășurate pe linia București – Giurgiu.

Trenurile de pasageri și de marfă nu vor putea traversa Podul Dunării, pe ruta Giurgiu – Ruse, între 5 aprilie și 13 decembrie 2027. În această perioadă, traficul feroviar internațional va fi direcționat către rute alternative.

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de amploare de pe tronsonul București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră. Segmentul face parte din proiectul de modernizare a conexiunii feroviare dintre București și frontiera cu Bulgaria.

Lucrările sunt realizate prin contractul aferent Lotului 2, în valoare de 2,108 miliarde de lei, fără TVA. Contractul este atribuit asocierii RailWorks, formată din Arcada Company, în calitate de lider, și Alstom Transport.

Proiectul prevede transformarea actualei linii într-o conexiune feroviară electrificată, dotată cu sisteme moderne de semnalizare și pregătită pentru viteze de până la 160 km/h.

Potrivit informațiilor publicate de presa bulgară și preluate de Rador, circulația feroviară dintre Giurgiu și Ruse va fi suspendată în perioada 5 aprilie – 13 decembrie 2027. În intervalul respectiv, Podul Prieteniei nu va putea fi utilizat nici de trenurile de călători, nici de cele de marfă.

Operatorii feroviari vor trebui să își reorganizeze traseele pe durata lucrărilor. Transporturile internaționale vor fi redirecționate prin alte puncte de frontieră, printre care Vidin și Kardam.

Autoritățile române au transmis deja transportatorilor informații privind perioada în care linia va fi indisponibilă și le-au solicitat să pregătească din timp traseele alternative.

Închiderea are o importanță deosebită pentru transportul feroviar de marfă. Relația Giurgiu – Ruse reprezintă una dintre conexiunile feroviare dintre România și rețeaua de transport din Bulgaria, de unde există legături mai departe către Grecia și Turcia.

Proiectul în care este implicată Arcada Company prevede modernizarea a 93,45 kilometri de cale ferată simplă, pe traseul București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră.

Intervențiile prevăzute sunt mai ample decât o simplă reabilitare a liniei. Lucrările includ modernizarea infrastructurii și suprastructurii căii ferate, electrificarea întregului traseu și modernizarea instalațiilor de semnalizare și telecomunicații.

Pe linie urmează să fie implementat sistemul ERTMS Nivel 2, alături de ETCS Nivel 2 și GSM-R. Proiectul prevede, de asemenea, dublarea liniei pe sectorul Daia – Frătești, pe o lungime de aproximativ 4,2 kilometri.

Un alt obiectiv important este construirea unui viaduct de aproximativ 323 de metri la Daia. Proiectul include și reabilitarea podurilor și podețelor, modernizarea clădirilor și peroanelor din stații, precum și construirea substațiilor de tracțiune de la Jilava și Frătești.

Viaductul de la Daia reprezintă una dintre lucrările importante prevăzute pe traseu. Construcția este necesară într-o zonă caracterizată de teren instabil și va contribui la realizarea unui traseu adaptat și cerințelor transportului feroviar de marfă.

Proiectul include și lucrări destinate protecției mediului și asigurării conectivității ecologice. Acestea sunt prevăzute alături de intervențiile asupra infrastructurii feroviare și a instalațiilor aferente.

În asocierea RailWorks, Alstom este responsabil de soluțiile de electrificare, de semnalizarea ERTMS Nivel 2 și de sistemele pentru controlul digital al trenurilor. Arcada Company execută lucrările de construcții civile prevăzute în proiect.

După finalizarea lucrărilor, viteza maximă proiectată pentru trenurile de pasageri va putea ajunge la 160 km/h. Modernizarea urmărește astfel adaptarea traseului la cerințe tehnice superioare celor existente în prezent.

Potrivit datelor comunicate de CFR Infrastructură, la 31 iulie 2026, stadiul fizic al lucrărilor de pe tronsonul București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră ajunsese la 12%.

CFR SA a emis la 22 septembrie 2025 ordinul administrativ de începere a activității de proiectare pentru Lotul 2. Contractul are o durată totală de 36 de luni, dintre care șase luni sunt alocate proiectării, iar 30 de luni execuției.

Finanțarea proiectului este asigurată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF 2021 – 2027, cu cofinanțare de la bugetul de stat.

Pentru întregul proiect de modernizare a infrastructurii feroviare dintre București Nord și Giurgiu Nord Frontieră, Comisia Europeană a aprobat o valoare eligibilă de aproximativ 498,4 milioane de euro.

Conform estimărilor actuale ale CFR Infrastructură, circulația feroviară pe tronsonul modernizat ar urma să fie redeschisă complet în septembrie 2028. Închiderea programată pentru 2027 este legată de lucrările necesare pentru realizarea noii infrastructuri feroviare.

Linia București – Giurgiu face parte din rețeaua europeană TEN-T și asigură legătura României cu Bulgaria prin Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse.

De la Ruse, conexiunea feroviară continuă în rețeaua Bulgariei și către coridoarele care asigură legături cu Grecia și Turcia. Din acest motiv, traseul are un rol important pentru transportul internațional de marfă.

Modernizarea urmărește creșterea capacității și eficienței conexiunii. Electrificarea va permite circulația trenurilor electrice pe întregul traseu, iar ERTMS și celelalte sisteme de semnalizare vor contribui la gestionarea traficului.

Dublarea liniei pe sectorul Daia – Frătești, alături de lucrările de artă prevăzute în proiect, este destinată creșterii capacității traseului. Intervențiile trebuie să permită și adaptarea infrastructurii la cerințele transportului feroviar european.

Linia București – Giurgiu are totodată o importanță istorică pentru infrastructura feroviară din România. Aceasta este prima cale ferată construită în țară, fiind inaugurată în 1869.

Conexiunea feroviară a trecut printr-o perioadă de aproape două decenii în care circulația directă dintre București și Giurgiu a fost întreruptă. Situația a apărut după prăbușirea podului de la Grădiștea.

Prima etapă a actualului proiect de modernizare a vizat sectorul Vidra – Comana, inclus în Lotul 1. Pe acest tronson au fost reconstruite podul de la Grădiștea, peste râul Argeș, și cei 12,02 kilometri de cale ferată.