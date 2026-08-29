Se întrerupe curentul în București, Ilfov și Giurgiu. Zonele afectate în perioada 31 august – 4 septembrie
SURSA FOTO: Dreamstime - pană de curent
Rețele Electrice Muntenia anunță noi întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în București și în mai multe localități din județele Ilfov și Giurgiu. Lucrările sunt programate în perioada 31 august – 4 septembrie 2026 și sunt necesare pentru efectuarea unor intervenții de reparații, modernizare și mentenanță la rețeaua electrică.
Unde se întrerupe curentul în București
În Capitală, întreruperile programate vizează zone din sectoarele 3 și 6.
Luni, 31 august 2026:
- Sectorul 6 – Aleea Dealul Măcinului nr. 1, bloc A44B, scara C, între orele 09:00 și 17:00.
Marți, 1 septembrie 2026:
- Sectorul 6 – Aleea Dealul Măcinului nr. 1, bloc A44B, scara D, între orele 09:00 și 17:00;
- Sectorul 3 – Șoseaua Dudești-Pantelimon, nr. FN, între orele 09:00 și 17:00.
Întreruperi de curent în Ilfov
În județul Ilfov, lucrările afectează mai multe localități, printre care Voluntari, Bragadiru, Ciorogârla, Ciolpani, Dudu și Petrăchioaia.
Luni, 31 august 2026:
- Bragadiru – Strada Safirului nr. 42 și Strada Topaz, între orele 09:00 și 15:00;
- Voluntari – Strada Eroilor nr. 118, Complex Terra Rezidence, între orele 09:00 și 17:00;
- Ciorogârla – DJ602 nr. 13, Ana Ipătescu, Linia Mică și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00.
Marți, 1 septembrie 2026:
- Ciolpani – zona Mega Image Ciolpani, Catena, Strada Palat, Intrarea Fermei și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00;
- Voluntari – Strada Galata nr. 62, Strada Școlii, Șoseaua de Centură, zona Siloz Constantin David și Bd. Voluntari nr. 94-98, între orele 09:00 și 17:00;
- Dragomirești-Deal – Intrarea Plopului nr. 10, Strada Macului și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00;
- Dudu – Strada Salcâmilor nr. 20, zona Policlinica Chiajna, Strada Rezervelor și străzile adiacente, între orele 11:00 și 18:00.
Miercuri, 2 septembrie 2026:
- Olteni – Strada Ciorogârla, Puțul Olteni, Ciurari, Cireșică, Orhideelor și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00;
- Petrăchioaia – străzile Carpați, Bucegi, Rodnei, Intrarea Bucegi și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00;
- Ciofliceni – străzile Dimitrie Cantemir, Bogdan Vodă, Voievod Menumorut, Voievod Glad, Alexandru Ioan Cuza și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00.
Joi, 3 septembrie 2026:
- Petrăchioaia – străzile Carpați, Bucegi, Rodnei, Intrarea Bucegi și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00.
Vineri, 4 septembrie 2026:
- Petrăchioaia – străzile Carpați, Bucegi, Rodnei, Intrarea Bucegi și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00.
Localitățile din Giurgiu în care se oprește energia electrică
În județul Giurgiu, întreruperile programate vizează mai multe localități, printre care Stănești, Adunații Copăceni, Varlaam, Hotarele, Mihăilești, Hobaia, Călugăreni, Ogrezeni și Florești.
Luni, 31 august 2026:
- Stănești – Strada Leului, Strada Fântânei, Strada Hodivoaiei, Strada Alunului și Strada Principală, între orele 09:00 și 17:00;
- Adunații Copăceni – Șoseaua Giurgiului, între orele 09:00 și 13:00;
- Varlaam – Strada Victoriei, Strada Iris și Strada Luncii, între orele 12:00 și 16:00.
Marți, 1 septembrie 2026:
- Hotarele – străzile Mărgăritarului, Petuniei, Bucovina, Parcului, Cazanului, Școlii, Romaniței și Violetelor, între orele 08:00 și 16:00;
- Mihăilești – Strada Unirii și Prelungirea Unirii, parțial, între orele 08:30 și 16:30;
- Stănești – Strada Alunului, Strada Hodivoaiei, Strada Fântânei, Strada Leului și Strada Principală, între orele 09:00 și 17:00.
Miercuri, 2 septembrie 2026:
- Hobaia – DC131, între orele 09:00 și 17:00;
- Călugăreni – DN5, Strada Teiului și Strada Zootehniei, între orele 09:00 și 17:00;
- Stănești – Strada Principală, Strada Leului, Strada Fântânei și Strada Hodivoaiei, între orele 09:00 și 17:00.
Joi, 3 septembrie 2026:
- Mihăilești – Calea București, Strada Violetelor și Strada Complexului, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între orele 08:30 și 16:30;
- Stănești – Strada Principală, Strada Leului, Strada Fântânei, Strada Hodivoaiei și Strada Grădiniței, între orele 09:00 și 17:00;
- Ogrezeni – Strada Argeșului, între orele 09:00 și 17:00.
Vineri, 4 septembrie 2026:
- Florești – Strada Grădiniței și zonele adiacente, între orele 09:00 și 17:00;
- Stănești – Strada Grădiniței, Strada Hodivoaiei, Strada Fântânei, Strada Leului și Strada Principală, între orele 09:00 și 17:00;
- Hobaia – DC131 și Strada Chiot, între orele 09:00 și 17:00.
Întreruperile sunt programate pentru realizarea lucrărilor necesare la rețeaua de distribuție, astfel că locuitorii și agenții economici din zonele menționate trebuie să țină cont de intervalele anunțate.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.