Temperaturi de până la 36 de grade și furtuni în mai multe regiuni. ANM anunță cum va fi vremea

Meteorologii au emis, sâmbătă, o informare de vreme călduroasă, caniculă și instabilitate atmosferică, valabilă în cea mai mare parte a țării până duminică seara. Temperaturile vor ajunge izolat la 35-36 de grade Celsius, în timp ce în mai multe regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Bucureștiul se află, de asemenea, sub informarea de vreme călduroasă.

Informarea meteorologică este valabilă în intervalul 29 august, ora 10:00 – 30 august, ora 21:00.

Vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a României. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 30 și 34 de grade Celsius.

Valorile vor fi mai scăzute pe litoral și în depresiuni, în timp ce în regiunile vestice temperaturile vor urca izolat până la 35-36 de grade Celsius.

În Banat și Crișana, disconfortul termic va deveni local ridicat. Indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Căldura va fi însoțită și de episoade de instabilitate atmosferică. În a doua parte a zilei de sâmbătă, fenomenele sunt așteptate în sud-vestul țării și în zona Carpaților Occidentali.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, instabilitatea atmosferică se va manifesta în centrul și nord-estul teritoriului, precum și în zona montană.

Duminică după-amiază și seara, fenomenele vor apărea local în Carpații Orientali și Meridionali.

Sunt prognozate averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi posibile și vijelii, cu rafale în general de 45-55 km/h, precum și, izolat, grindină de mici dimensiuni, de aproximativ 1-2 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri/mp și, izolat, vor depăși 20-25 litri/mp.

Separat, pe parcursul zilei de sâmbătă, până la ora 16:00, județul Caraș-Severin se află sub Cod galben de intensificări ale vântului.

În zona avertizată sunt prognozate viteze ale vântului de 50-70 km/h.

Episodul de vreme foarte caldă nu se va încheia odată cu weekendul. La începutul săptămânii viitoare, temperaturile ridicate vor persista, iar în vestul și sud-vestul țării va fi caniculă și se va menține un disconfort termic ridicat.

Bucureștiul se află sub informarea meteorologică de vreme călduroasă valabilă până duminică, 30 august, la ora 21:00.

Pentru Capitală a fost emisă și o prognoză specială. De sâmbătă, ora 10:00, până duminică, ora 9:00, vremea va fi predominant frumoasă, dar călduroasă.

Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei, urmând să apară înnorări temporare în timpul nopții. Spre sfârșitul intervalului vor exista condiții pentru ploaie slabă, cu cantități estimate la 1-3 litri/mp.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade Celsius. Minimele nocturne vor coborî până la 15-17 grade.

Duminică, între orele 9:00 și 21:00, vremea va rămâne călduroasă în București.

La începutul zilei sunt prognozate înnorări și condiții pentru ploaie slabă, după care cerul va deveni variabil. Vântul va continua să sufle slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 30 și 31 de grade Celsius.