Se strică vremea! Meteorologii anunță grindină, vijelii și ploi torențiale. Ce județe se află sub Cod Galben de vreme rea

Vremea se schimbă radical în multe zone din România! Ploile torențiale, vijeliile și grindina revin în mai multe regiuni, unele județe fiind vizate de un Cod Galben de vreme rea.

Prognoza meteo ANM, joi, 27 august 2026: vremea devine tot mai instabilă în sudul Moldovei și în nordul Munteniei. Soarele va apărea rar, iar perioadele cu averse vor fi mai numeroase, existând posibilitatea acumulării unor cantități importante de apă într-un interval scurt. Sunt posibile căderi de grindină și intensificări ale vântului, iar temperaturile maxime nu vor depăși 29 de grade. În jumătatea de nord a Moldovei și în Bucovina, vremea se răcește considerabil și devine rece pentru această perioadă a anului. Cerul va rămâne mai mult acoperit, ploile vor fi frecvente, iar pe alocuri sunt posibile grindină și vijelii.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș atmosfera va fi instabilă, cu înnorări, ploi torențiale și descărcări electrice. Izolat, pot apărea și căderi de grindină, în timp ce temperaturile maxime vor ajunge la valori de 27-28 de grade. În restul Transilvaniei, instabilitatea atmosferică se va accentua, mai ales în estul și sud-estul regiunii, unde sunt așteptate averse torențiale, vijelii și posibile căderi de grindină. La munte, cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat, iar maximele nu vor trece de 26 de grade.

În vestul țării, vremea va fi frumoasă și caldă, cu mult soare în zonele joase și ploi izolate, în special în zona montană. Temperaturile vor urca până la 34 de grade. Și în Oltenia va fi destul de cald și plăcut, cu soare în multe zone și maxime de până la 34 de grade în vestul regiunii. După-amiaza, în zonele de deal și de munte, sunt așteptate câteva averse însoțite de descărcări electrice.

În sudul țării va ploua mai ales în nordul Munteniei, unde fenomenele de instabilitate vor fi mai accentuate. Temperaturile vor scădea ușor, însă în Lunca Dunării se vor mai atinge valori de până la 31 de grade. În Dobrogea și Bărăgan, cerul va avea înnorări persistente și va ploua pe arii extinse. Vântul va avea intensificări, mai ales pe litoral, iar vremea se va răcori față de ziua de miercuri, temperaturile maxime urmând să nu depășească 28 de grade.

În București, vremea va fi mai răcoroasă, iar cerul va rămâne în mare parte acoperit. Temperatura maximă a zilei nu va depăși 29 de grade.

După-amiaza și spre seară, aversele revin în Capitală și pot fi însoțite de rafale puternice de vânt. Pe timpul nopții mai sunt posibile ploi slabe, iar temperatura minimă va coborî până la aproximativ 16 grade.

La munte, atmosfera va fi instabilă, iar cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în estul Carpaților Meridionali și în jumătatea sudică a Carpaților Orientali.

În aceste zone se pot acumula peste 40 de litri de apă pe metru pătrat, iar vremea va deveni răcoroasă pentru această perioadă din calendar.

Și pe litoral, instabilitatea atmosferică se va accentua. Norii se vor înmulți și sunt așteptate câteva ploi trecătoare, în timp ce vântul va avea rafale de până la 55 km/h.

Temperaturile vor fi mai scăzute decât în ziua precedentă, cu maxime de cel mult 27 de grade. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 23 și 24 de grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de tip de Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ, valabilă până la ora 23:00.

Zonele afectate sunt estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali.

În estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.