București-Bacău, doar două ore și 11 minute. Ce urmează în câteva zile pentru șoferi

SURSA FOTO: Facebook, Cristian Pistol﻿ - două noi benzinării vor fi construite pe Autostrada Moldovei A7, în apropiere de Milcovul

Drumul dintre București și Bacău poate fi parcurs în prezent în 2 ore și 11 minute pe autostradă, iar durata călătoriei ar putea scădea după deschiderea unui nou tronson din Autostrada Moldovei A7. Este vorba despre 46 de kilometri între Adjud și Bacău, pentru care sunt anunțate ultimele pregătiri înaintea deschiderii circulației.

Parcursul dintre București și Bacău a fost realizat miercuri seara de Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Oficialul a mers pe traseul de autostradă și a ajuns la Bacău după un drum de 2 ore și 11 minute.

„Atât a durat drumul pe care l-am făcut în această seară de la București până la Bacău pe autostradă. Am fost pe șantierul 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮̆𝘇𝗶𝗶 𝗠𝗼𝗹𝗱𝗼𝘃𝗲𝗶 𝗔𝟳, în zona nodului rutier situat la intersecția cu Centura Bacăului, unde se fac ultimele pregătiri pentru darea în trafic a acestui tronson de 46 km de autostradă dintre Adjud și Bacău”, susține Irinel Scrioșteanu pe Facebook.

Vizita a avut loc pe șantierul Autostrăzii A7, în zona nodului rutier aflat la intersecția cu Centura Bacăului. Acolo sunt realizate ultimele lucrări și pregătiri necesare pentru deschiderea tronsonului de 46 de kilometri dintre Adjud și Bacău.

Potrivit anunțului făcut de secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, tronsonul dintre Adjud și Bacău ar urma să fie deschis circulației „în câteva zile”. Cei 46 de kilometri sunt împărțiți în două sectoare, respectiv Adjud – Răcăciuni, cu o lungime de 24,5 kilometri, și Răcăciuni – Bacău, care are 21,5 kilometri.

Tronsonul de autostradă pe care îl vom da în trafic în câteva zile este alcătuit din două sectoare de drum, pe care le vom deschide circulatiei simultan:

Lotul 2 Adjud – Răcăciuni (24,5 km)

Lotul 3 Răcăciuni – Bacău (21,5 km), mai scrie Irinel Scrioșteanu.

Deschiderea celor două loturi va permite continuarea deplasării pe autostradă către Bacău pe o distanță mai mare. Scrioșteanu estimează că, după deschiderea noilor sectoare, circulația la nivel de autostradă între București și Bacău se va putea desfășura pe aproximativ 286 de kilometri.

Anunțul privind cei 46 de kilometri vine după o altă deschidere importantă pe Autostrada Moldovei. În decembrie 2025, au fost dați în trafic 50 de kilometri din tronsonul Focșani – Bacău, astfel încât traseul A7 către Moldova a fost extins.

Cei 50 de kilometri deschiși în decembrie 2025 sunt formați din două loturi ale tronsonului Focșani – Bacău. Primul este Lotul 1 Focșani – Domnești Târg, cu o lungime de 35,60 kilometri, iar al doilea este Lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni, cu 14,4 kilometri.