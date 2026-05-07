Directorul CNAIR a transmis joi că șantierul de pe lotul 2 înaintează accelerat, iar lucrările au intrat în faza finală.

„Lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focşani-Bacău (A7) sunt aproape finalizate (95%)! Antreprenorul român (UMB) asfaltează, trasează marcaje şi montează parapet pe ultimele sectoare din şantier. Lucrează acum în şantier 350 de muncitori şi 120 de utilaje”, a declarat Cristian Pistol.

Potrivit informațiilor prezentate de CNAIR, mobilizarea din teren rămâne una ridicată, constructorul menținând un ritm susținut pentru finalizarea completă a lucrărilor.

O parte din acest tronson al autostrăzii este deja deschisă circulației încă din luna decembrie 2025.

Segmentul dintre Domnești Târg și Adjud, cu o lungime de 13,2 kilometri, este deja utilizat de șoferi, iar autoritățile estimează că restul traseului va deveni circulabil în perioada următoare.

„Pe toţi cei aproximativ 39 km ai acestui lot se va putea circula cel mai târziu în luna august a acestui an, când se va deschide circulaţia şi pe 49 km ai tronsonului de autostradă Bacău-Paşcani”, a anunțat directorul CNAIR.

Finalizarea acestui segment este considerată importantă pentru fluidizarea traficului în zona Moldovei și pentru conectarea mai rapidă a regiunii la rețeaua națională de autostrăzi.

Autostrada A7 reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în execuție în România.

Traseul are rolul de a lega sudul țării de Moldova și de a crea un coridor rutier modern între București, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău și Pașcani.

Autoritățile susțin că dezvoltarea A7 va contribui la:

reducerea timpilor de deplasare;

creșterea siguranței rutiere;

atragerea investițiilor în regiunea Moldovei;

dezvoltarea economică a orașelor traversate de autostradă.

În ultimii ani, proiectul a fost accelerat prin finanțare europeană și prin includerea mai multor tronsoane în PNRR.

Cristian Pistol afirmă că, până la finalul anului 2026, șoferii vor putea circula aproape integral în regim de autostradă între București și Pașcani.

Potrivit estimărilor CNAIR, traseul va însuma aproximativ 397 de kilometri de drum de mare viteză.

Acesta va include:

Autostrada A3 București–Ploiești;

Autostrada Moldovei A7;

cei 16 kilometri ai Variantei Ocolitoare Bacău.

Realizarea acestui coridor rutier este considerată una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din ultimele decenii pentru estul României.

Situația lucrărilor pe lotul 2 Focșani–Bacău

Element Detalii Tronson Lotul 2 Focșani–Bacău Parte din Autostrada Moldovei A7 Stadiu lucrări 95% Constructor UMB Muncitori în șantier 350 Utilaje active 120 Segment deja deschis Domnești Târg – Adjud Lungime segment deschis 13,2 km Lungime totală lot Aproximativ 39 km Termen estimat pentru deschidere completă August 2026

Autostrada A7 este considerată proiectul-cheie pentru dezvoltarea infrastructurii din Moldova, regiune care a rămas ani la rând în urma altor zone din țară în ceea ce privește rețeaua de drumuri rapide.

Finalizarea tronsoanelor aflate acum în lucru ar putea schimba semnificativ mobilitatea în regiune și ar putea reduce presiunea de pe drumurile naționale intens circulate.

În paralel, autoritățile continuă lucrările și pe celelalte segmente ale autostrăzii, inclusiv pe tronsonul Bacău–Pașcani, unde deschiderea circulației este estimată tot pentru această vară.