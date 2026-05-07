Schimbări importante pentru șoferi în Europa. Una dintre cele mai importante modificări permite efectuarea inspecției tehnice și într-un alt stat membru UE decât cel în care este înmatriculat vehiculul. În acest caz, proprietarul va primi un certificat temporar de conformitate, valabil timp de șase luni. Ulterior, inspecția periodică standard va trebui realizată în continuare în țara de înmatriculare. Măsura are ca scop facilitarea circulației în interiorul Uniunii Europene.

În același timp, eurodeputații au respins propunerea Comisiei Europene privind introducerea unor inspecții anuale obligatorii pentru mașinile și autoutilitarele mai vechi de 10 ani. Astfel, rămâne în vigoare regula actuală, care prevede efectuarea verificărilor la fiecare doi ani. Argumentul invocat este lipsa unor dovezi clare că o frecvență mai mare a controalelor ar reduce semnificativ numărul accidentelor, în condițiile în care statele membre pot impune deja reguli mai stricte dacă doresc.

Noile reguli aduc însă și extinderea controalelor tehnice, în special pentru a ține pasul cu evoluția tehnologică. Sistemele de siguranță, precum airbagurile sau frânarea automată de urgență, vor fi incluse în verificările periodice. De asemenea, vor fi introduse controale specifice pentru vehiculele electrice și hibride, pe fondul creșterii numărului acestora pe piață.

Un alt obiectiv important al modificărilor este combaterea fraudelor legate de kilometraj, frecvente în piața mașinilor second-hand. Service-urile vor avea obligația de a înregistra citirile odometrului de fiecare dată când intervin asupra unui vehicul, iar producătorii vor trebui să introducă datele mașinilor conectate într-o bază de date națională. Sunt prevăzute și unele excepții pentru firmele mici, în special în cazul intervențiilor rapide.

În plus, regulile devin mai stricte și în ceea ce privește rechemările obligatorii în service. Vehiculele care nu au remediat problemele semnalate nu vor putea trece inspecția tehnică.

Pentru reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului, eurodeputații susțin introducerea unor teste suplimentare privind emisiile de particule și oxizi de azot, însă aplicarea acestora va rămâne la decizia fiecărui stat membru.

Schimbările vizează și alte categorii de vehicule. Verificările tehnice vor deveni obligatorii pentru motocicletele cu o capacitate mai mare de 125 cmc, inclusiv pentru cele electrice. Totodată, controalele rutiere vor fi extinse la toate vehiculele, urmând să includă testarea emisiilor poluante și, acolo unde este cazul, verificarea nivelului de zgomot.

Textul adoptat de comisie urmează să intre în negocieri cu statele membre. Forma finală a legislației va fi stabilită în urma discuțiilor dintre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, instituția care reunește reprezentanții guvernelor din Uniune.