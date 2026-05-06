FMI atrage atenția că perspectivele economice ale Europei s-au deteriorat accelerat din cauza tensiunilor geopolitice și a perturbărilor din sectorul energetic. Potrivit raportului citat de Euronews, conflictul din Orientul Mijlociu și riscurile asociate aprovizionării prin Strâmtoarea Ormuz amplifică presiunile asupra economiilor europene și asupra piețelor financiare.

Instituția financiară internațională susține că economia europeană continuă să reziste, însă este din ce în ce mai expusă șocurilor externe. FMI cere accelerarea reformelor structurale, inclusiv finalizarea pieței unice a energiei, extinderea interconectării rețelelor electrice, aprofundarea integrării financiare și măsuri pentru creșterea productivității la nivelul Uniunii Europene.

Raportul evidențiază că prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 70%, iar gazele naturale din Europa se mențin cu circa 45% peste nivelurile anterioare izbucnirii războiului. Chiar dacă actualul șoc energetic este considerat mai redus decât cel din 2022, FMI avertizează că efectele asupra creșterii economice vor fi semnificative.

În același timp, tranziția Europei către energia regenerabilă a contribuit la limitarea impactului, în condițiile în care sursele regenerabile generează acum peste jumătate din electricitatea produsă în regiune. Totuși, FMI subliniază că această protecție rămâne doar parțială într-un context dominat de volatilitate energetică și tensiuni geopolitice.

Noile estimări ale FMI arată o încetinire clară a economiei europene. Zona euro este așteptată să înregistreze o creștere economică de puțin peste 1% în 2026, comparativ cu aproximativ 1,4% înainte de escaladarea conflictului cu Iranul.

Inflația continuă să rămână ridicată, pe fondul costurilor mari la energie și al problemelor persistente din lanțurile globale de aprovizionare. În paralel, industria europeană suportă costuri energetice mult mai ridicate decât competitorii din Statele Unite și China, diferența fiind estimată la de două până la trei ori mai mare.

FMI avertizează că această situație reflectă o vulnerabilitate structurală a economiei europene, nu un dezechilibru temporar. Înainte de izbucnirea conflictului care a destabilizat piețele energetice globale, Europa se confrunta deja cu prețuri ridicate la energie și cu o competitivitate industrială afectată.

În acest context, evoluția conflictului din Orientul Mijlociu devine decisivă pentru stabilitatea economică a Europei.

„Impactul economic general va depinde de modul în care va evolua conflictul din Orientul Mijlociu, în special în ceea ce privește aprovizionarea cu energie și infrastructura”, a declarat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis.

Oficialul european a avertizat că Uniunea Europeană nu își poate permite „să repete greșelile trecutului”, subliniind că eventualele măsuri de sprijin trebuie să fie temporare, bine țintite și să nu stimuleze excesiv cererea agregată.

Raportul FMI insistă asupra necesității continuării reformelor energetice și menținerii politicilor climatice europene. Instituția susține că Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii ETS rămâne un instrument esențial pentru dezvoltarea energiei regenerabile și pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili.

FMI avertizează că abandonarea ETS ar putea afecta progresele realizate în procesul de decarbonizare și ar putea încetini investițiile în energia eoliană și solară. Totodată, instituția consideră esențială finalizarea pieței interne a energiei și modernizarea rețelelor electrice europene.

Pachetul privind infrastructura energetică propus de Comisia Europeană în decembrie este descris drept „un pas important” pentru consolidarea securității energetice a Uniunii Europene. Modernizarea rețelelor și dezvoltarea capacităților de stocare sunt considerate priorități pentru succesul tranziției energetice.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat Parlamentului European și Consiliului să ajungă la un acord politic privind noile reguli pentru rețelele electrice până în această vară.

FMI analizează și proiectul Industrial Accelerator Act, avertizând că unele prevederi privind achizițiile „Made in Europe” și condițiile impuse investițiilor străine ar putea distorsiona piața și afecta competitivitatea economiei europene. Instituția susține că protejarea industriilor strategice este legitimă, însă măsurile trebuie bazate pe analize clare de cost și eficiență economică.

În paralel cu avertismentele FMI, analiza publicată de CNBC arată că energia nucleară începe să fie privită tot mai mult drept o soluție pentru reducerea vulnerabilității energetice a Europei.

Experții susțin că dependența ridicată de importurile de petrol și gaze expune economiile europene la șocuri externe majore, iar energia nucleară poate oferi o sursă stabilă și cu emisii reduse de carbon.

„Această sursă de energie ar putea primi un impuls în contextul actualei crize”, a declarat Fatih Birol.

Franța este considerată principalul exemplu european în domeniul energiei nucleare, producând peste 60% din electricitate din această sursă. Acest model îi permite să mențină costuri energetice mai reduse comparativ cu alte economii europene, inclusiv Germania.

În prezent, energia nucleară reprezintă aproximativ 11,8% din mixul energetic european, în timp ce petrolul și gazele naturale continuă să domine consumul de energie. Tot mai multe state europene analizează însă extinderea capacităților nucleare pentru consolidarea securității energetice.

Principalele obstacole rămân costurile ridicate și durata mare de construcție a reactoarelor nucleare. Proiecte precum Hinkley Point C sau Flamanville 3 au necesitat ani întregi și investiții uriașe pentru a deveni operaționale.

În plus, impactul accidentelor nucleare din trecut, precum Dezastrul de la Cernobîl și Dezastrul de la Fukushima, continuă să influențeze percepția publică și deciziile politice din Europa.

Cu toate acestea, actuala criză energetică determină o schimbare de perspectivă în mai multe state europene, unde energia nucleară este văzută tot mai mult drept o soluție internă mai sigură și mai puțin vulnerabilă la tensiunile geopolitice globale.

Principalele avertismente și date economice prezentate de FMI privind riscul de recesiune în Europa: