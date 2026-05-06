Uniunea Europeană a clarificat în mod definitiv una dintre cele mai discutate teme din domeniul rutier: nu va exista o limită de vârstă pentru conducerea autovehiculelor și nici o obligație unitară de teste medicale periodice pentru șoferii seniori.

Decizia vine după luni de dezbateri între statele membre, în care au fost analizate riscurile legate de siguranța rutieră, dar și dreptul fundamental la mobilitate al persoanelor în vârstă.

În final, instituțiile europene au optat pentru o abordare flexibilă, care evită reguli uniforme și lasă responsabilitatea principală la nivel național.

Una dintre propunerile analizate a fost introducerea unor controale medicale obligatorii la reînnoirea permisului, mai ales după o anumită vârstă.

Această măsură a fost însă respinsă la nivel european din mai multe motive:

lipsa unui consens între statele membre

riscul de discriminare pe criterii de vârstă

diferențele mari între sistemele medicale naționale

impactul asupra mobilității persoanelor vârstnice

În locul unei reguli unice, UE a decis că fiecare stat membru își poate stabili propriile condiții pentru verificarea aptitudinii de a conduce.

Decizia europeană nu elimină controalele, ci doar le descentralizează.

Astfel:

unele țări pot menține examene medicale periodice

altele pot permite reînnoirea permisului pe bază de declarație pe proprie răspundere

există și modele mixte, cu evaluări punctuale în funcție de vârstă sau stare de sănătate

În practică, state precum Italia sau Spania aplică deja sisteme de verificare medicală pentru șoferi, indiferent de decizia UE.

Pe lângă controalele medicale, experții au propus și soluții mai flexibile, orientate spre siguranță și educație rutieră.

Printre acestea se numără:

sesiuni de condus asistat cu instructor

evaluări ale stilului de conducere în trafic real

recomandări personalizate pentru îmbunătățirea comportamentului rutier

Aceste metode sunt considerate mai puțin invazive și mai eficiente în menținerea siguranței rutiere, fără a limita drepturile șoferilor.

Subiectul a generat o dezbatere amplă în Uniunea Europeană.

Pe de o parte, unele state au susținut necesitatea unor măsuri mai stricte, invocând:

creșterea numărului de șoferi vârstnici

posibila scădere a reflexelor și capacității de reacție

riscuri crescute în trafic

Pe de altă parte, alte state au avertizat că astfel de măsuri pot duce la discriminare și restrângerea libertății de mișcare, mai ales pentru persoanele active și independente la vârste înaintate.

Pe lângă subiectul vârstei șoferilor, Uniunea Europeană pregătește o modernizare majoră a sistemului de permise auto.

Cea mai importantă schimbare este introducerea permisului de conducere digital, care ar urma să fie disponibil până în 2030.

Noul sistem va include: