Vehiculele pentru transportul mărfurilor au înregistrat un declin de 1,4%, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică.

Autoturismele noi au reprezentat 23,3% din totalul înmatriculărilor, în scădere cu 2,7 puncte procentuale față de trimestrul I 2025, în timp ce la această categorie s-a consemnat un recul de 10%.

Nu toate segmentele au evoluat negativ. Înmatriculările de mopede și motociclete au crescut cu 23,4%, iar cele de autobuze și microbuze cu 2,5%.

La vehiculele pentru transportul mărfurilor, autotractoarele au urcat cu 7,5%, iar remorcile și semiremorcile cu 2,6%. În schimb, autocamioanele au scăzut cu 7,2%.

Față de ultimul trimestru al anului trecut, declinul este și mai accentuat: minus 18,4% la vehiculele pentru pasageri și minus 7,6% la cele pentru mărfuri.

La finalul trimestrului I 2026, doar 5,5% din parcul de autobuze și microbuze era format din vehicule electrice, potrivit datelor Institutul Național de Statistică.

În ansamblu, vehiculele conforme cu normele Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 reprezentau 66,7% din totalul parcului auto înmatriculat, în timp ce 9,5% erau încadrate la categoria Non-Euro.

În cazul autoturismelor, cea mai mare pondere o dețineau vehiculele Euro 4 (31,9%). La autocamioane, norma dominantă era Euro 3 (25,9%), iar la autotractoare predominau vehiculele Euro 6 (48,9%).

Pentru mopede și motociclete, cea mai ridicată pondere o aveau vehiculele Non-Euro, cu 21,3%, ceea ce evidențiază în continuare un parc auto îmbătrânit și eterogen din punct de vedere al normelor de poluare.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România anunță că în luna aprilie 2026 au fost înregistrate 10.112 înmatriculări de autovehicule pe piața din România.

Analiza datelor arată o creștere de 2,7% a înmatriculărilor de autoturisme noi față de aprilie 2025, în timp ce segmentul autoturismelor electrificate a înregistrat un avans semnificativ de 26,3% în aceeași perioadă.

”Autoturismele pur electrice înregistrează o creştere de +205% faţă de aprilie 2025, ajungând la 639 unităţi. Este de menţionat ca totalul pieţei de autoturisme este în scădere cu -14.7%, în primele patru luni ale lui 2026, fată de aceeaşi perioadă a anului trecut”, precizează asociaţia.

Datele transmise de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România arată că cele mai multe înmatriculări au fost realizate de marca Dacia, cu peste 1.700 de unități înregistrate.

La nivel de modele, Dacia Duster ocupă prima poziție, cu peste 720 de unități înmatriculate.

