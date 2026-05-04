În același timp, evoluția generală a pieței rămâne negativă: în primele patru luni din 2026, numărul total de autoturisme înmatriculate a scăzut cu peste 14% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA) anunță că în luna aprilie au fost înregistrate 10.112 înmatriculări de autovehicule.

Analiza datelor arată că segmentul autoturismelor noi a crescut cu 2,7% față de aprilie 2025, în timp ce categoria autoturismelor electrificate a înregistrat un avans semnificativ de 26,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Datele comunicate de sursa citată arată că cele mai multe înmatriculări au fost realizate de marca Dacia, cu peste 1.700 de unități înregistrate.

La nivel de modele, Duster se situează pe primul loc, cu peste 720 de unități înmatriculate.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) este o organizație non-profit și o entitate reprezentativă pentru industria auto din România, înființată în 1994. Din 1996, aceasta este membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile (OICA).

Lansată ca o mașină accesibilă pentru publicul larg, Dacia Logan a reușit să schimbe semnificativ piața auto europeană. La două decenii de la apariție, jurnaliștii germani de la Motor1.com au testat un model din 2006, concluzionând că berlina românească impresionează în continuare prin simplitate, fiabilitate și costuri reduse.

Considerată la momentul lansării o opțiune ieftină și practică, Dacia Logan a apărut la începutul anilor 2000 cu scopul de a oferi o alternativă reală la mașinile second-hand. Cu un preț de pornire de aproximativ 7.000 de euro, modelul românesc a devenit rapid o alegere populară pentru șoferii care căutau o soluție economică și eficientă.

Pentru testul realizat, jurnaliștii germani au analizat un exemplar original din 2006, redescoperind experiența de condus a modelului care a marcat o nouă etapă pentru Dacia. Lansată pe piața din Europa Occidentală în 2005, Logan a fost construită pe strategia Grupului Renault de reducere a costurilor prin utilizarea unor componente deja testate și a unor platforme existente. Baza tehnică provenea de la generația anterioară Renault Clio, adaptată unei caroserii sedan cu trei volume, de puțin peste patru metri lungime, potrivit it.motor1.com.