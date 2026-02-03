Autoturismele noi au scăzut cu 33% față de ianuarie 2025, iar autoturismele electrificate au înregistrat o scădere de 13%, ajungând la un volum de 5.615 unități, conform cifrelor prelucrate de specialiștii de la Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Autoturismele pur electrice au scăzut cu 14% față de ianuarie 2025, în timp ce segmentul plug-in hibrid a înregistrat o creștere de 49%. Această evoluție reflectă tendințele mixului de tehnologii în piața auto, cu o cerere tot mai accentuată pentru soluții hibride plug-in.

În topul celor mai vândute mărci de autoturisme în ianuarie 2026 se află Dacia, cu 1.442 unități, urmată de Toyota cu 756 unități, Skoda cu 690 unități, Volkswagen cu 646 unități, Mercedes-Benz cu 397 unități, Hyundai cu 390 unități, BMW cu 385 unități, Ford cu 376 unități, BYD cu 312 unități și Renault cu 254 unități.

Topul modelelor cele mai înmatriculate în aceeași perioadă este condus de Dacia Duster, cu 648 unități, urmat de Skoda Octavia cu 304 unități, Dacia Logan cu 279 unități, Toyota Yaris CRC cu 262 unități, Toyota Corolla cu 254 unități, Dacia Bigster cu 239 unități, Hyundai Tucson cu 215 unități, Tesla Model Y cu 143 unități, BYD Seal U cu 135 unități și Ford Puma cu 135 unități.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) este o organizație non-profit reprezentativă în industria auto din România, înființată în 1994 și membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile (OICA) din 1996. Misiunea APIA constă în reprezentarea și susținerea intereselor principalilor jucători din piața auto românească, implicarea în dialogul cu autoritățile, promovarea practicilor sustenabile din industrie, educarea consumatorilor și furnizarea de analize relevante pentru sector.

Specialiștii din industrie avertizează că scăderea a fost generată de un calendar dezechilibrat al Programului Rabla, concentrat în ultimele săptămâni ale anului trecut, ceea ce a dus la comasarea livrărilor și la un volum foarte mare al înmatriculărilor în decembrie. În plus, noile reglementări de mediu aplicate de la 1 ianuarie au determinat dealerii să înmatriculeze stocurile existente la cererea producătorilor, reducând astfel cererea la începutul anului.

Potrivit specialiștilor, prognozele pieței sunt pesimiste în cazul în care Guvernul României nu va lansa un nou Program Rabla în 2026. Se estimează o scădere accentuată a vânzărilor auto, cu impact direct asupra producției celor două uzine auto din România, Dacia și Ford, precum și asupra întregului sector de distribuție auto.