Programul Rabla Auto 2026 a început cu probleme. Mai mulți români nu au putut depune dosarele

Înscrierile în Programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice au început luni, la ora 10:00, prin intermediul platformei online a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). La scurt timp după deschiderea sesiunii, mai mulți utilizatori au semnalat probleme tehnice care i-au afectat pe titularii cărților electronice de identitate (CEI), aceștia reclamând că nu au putut completa corect formularul de înscriere.

Potrivit sesizărilor, persoanele care dețin noul tip de act de identitate au întâmpinat dificultăți deoarece formularul PDF disponibil pe site-ul AFM nu permitea introducerea tuturor informațiilor necesare. În mod concret, câmpul destinat seriei actului electronic de identitate nu putea fi completat, ceea ce împiedica transmiterea cererii de înscriere.

Problema este legată și de diferențele dintre formatul cărții electronice de identitate și cel al buletinului clasic. Numărul noilor acte de identitate este alcătuit din două litere, care la vechile cărți de identitate reprezentau seria, urmate de șapte cifre. Astfel, cele două litere care indică județul de reședință trebuiau introduse în câmpul destinat numărului documentului și nu în cel rezervat seriei.

Confuzia a fost amplificată de faptul că formularul pus la dispoziție de AFM păstra un câmp separat pentru seria buletinului, însă acesta nu putea fi completat în cazul cărților electronice de identitate. Din acest motiv, mai mulți utilizatori au acuzat că deținătorii noilor documente de identitate au fost dezavantajați în procesul de înscriere.

„Ați verificat formularul înainte de sesiune? Celor care au CEI nu li se permite să introducă seria”, a scris o persoană pe pagina de Facebook a AFM.

Nemulțumirile au fost exprimate și pe pagina de Facebook a Administrației Fondului pentru Mediu, unde utilizatorii au semnalat că formularul nu a fost adaptat pentru noul model de carte de identitate și au cerut reluarea sesiunii de înscriere în condiții corecte.

„Felicitări AMF pentru ridicolul de care ați dat dovadă. Cei cu CEI (carte electronică de identitate n.red) nu au putut introduce datele în sistem. Sesiunea trebuie anulată și reluată în mod corect”, a scris un alt utilizator pe Facebook.

În ciuda acestor probleme, ritmul înscrierilor a fost unul foarte ridicat. Potrivit datelor afișate în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu, până la ora 11:40 au fost depuse 11.830 de dosare în cadrul Programului Rabla Auto 2026 destinat persoanelor fizice.

Pentru această etapă, AFM a alocat un buget de 300 de milioane de lei. Persoanele care intenționează să achiziționeze un autoturism nou pot solicita ecotichete cu valori cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de sistemul de propulsie ales.

Tot luni, la scurt timp după deschiderea sesiunii de înscriere, fondurile alocate Programului Rabla Motociclete pentru persoanele fizice au fost epuizate. Conform datelor din aplicația AFM, plafonul de 15 milioane de lei destinat acestei componente a fost consumat în aproximativ nouă minute.

Amiontim că AFM a deschis luni, la ora 10:00, sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în Programul Rabla Auto 2026. Interesul pentru program a fost ridicat încă din primele minute, iar în mai puțin de două ore au fost depuse peste 11.800 de dosare prin aplicația online a instituției. În același timp, fondurile destinate componentei Rabla Motociclete pentru persoanele fizice au fost epuizate.

Pentru această etapă a programului a fost alocat un buget total de 300 de milioane de lei. Persoanele care doresc să achiziționeze un autoturism nou pot solicita ecotichete cu valori cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de sistemul de propulsie ales.

Potrivit actualizării publicate la ora 11:40, în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu fuseseră depuse 11.830 de dosare în cadrul Programului Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice.

Cele mai multe solicitări au fost înregistrate pentru componenta Rabla Motor Termic, unde au fost depuse 6.746 de dosare, în valoare totală de 76,13 milioane de lei. Din bugetul de 165 de milioane de lei alocat acestei componente au rămas disponibile 88,87 milioane de lei.

În cazul componentei Rabla Motor Electric au fost înregistrate 3.791 de dosare, în valoare de 67,475 milioane de lei. Din plafonul total de 120 de milioane de lei mai sunt disponibile 52,525 milioane de lei.

Componenta Rabla Motociclete pentru persoanele fizice și-a epuizat integral fondurile după depunerea a 1.293 de dosare, în valoare totală de 15,005 milioane de lei.

Înscrierea în Programul Rabla Auto 2026 se realizează exclusiv online, prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. La scurt timp după deschiderea sesiunii, fondurile alocate Programului Rabla Motociclete pentru persoanele fizice au fost consumate integral. Conform datelor afișate în aplicația AFM, plafonul de 15 milioane de lei a fost epuizat în aproximativ nouă minute de la lansarea sesiunii.

Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, a anunțat că instituția a publicat și un material video destinat persoanelor fizice, în care sunt prezentate etapele necesare pentru înscrierea în program. Materialul are rolul de a explica într-un mod clar și accesibil pașii care trebuie urmați în aplicație, astfel încât procesul de înscriere să fie cât mai transparent, iar solicitanții să poată parcurge corect și eficient procedurile.

În cadrul ediției din acest an, persoanele fizice pot beneficia de:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 de lei pentru un autoturism nou plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru un autoturism nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 de lei pentru un autoturism nou cu motor termic, inclusiv GPL sau GNC, ori pentru o motocicletă.

O persoană fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou pe care intenționează să îl cumpere.

Pentru înscrierea în program, solicitanții trebuie să încarce în aplicația AFM următoarele documente: