Rabla 2026. Încep înscrierile pentru persoanele fizice. Românii pot primi până la 18.500 de lei

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat lansarea Programului „Rabla” 2026 destinat persoanelor fizice. Înscrierile vor începe pe 20 iulie 2026, iar cei care doresc să își înlocuiască autoturismele vechi vor putea solicita finanțare până la sfârșitul anului sau până la epuizarea bugetului disponibil.

Pentru ediția din acest an, autoritățile au alocat un buget mai mare decât în 2025 și oferă ecotichete de până la 18.500 de lei, în funcție de tipul autovehiculului achiziționat. În schimb, mașinile cu motorizare diesel nu vor mai putea fi cumpărate prin program.

Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, sesiunea de înscriere pentru persoanele fizice se va desfășura în perioada 20 iulie 2026, ora 10:00 – 31 decembrie 2026, ora 23:59, dacă fondurile nu vor fi epuizate mai devreme.

Înscrierea se va realiza exclusiv online, prin aplicația informatică disponibilă pe site-ul AFM.

Autoritățile recomandă celor interesați să își pregătească din timp documentele necesare, având în vedere că, în anii anteriori, fondurile alocate unor categorii de vehicule au fost epuizate într-un timp foarte scurt.

În acest an, Programul „Rabla” beneficiază de un buget total de 300 de milioane de lei, mai mare decât cel alocat anul trecut.

Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, spune că obiectivul programului rămâne înnoirea parcului auto și reducerea poluării.

„În acest an, am alocat un buget de 300 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice, un buget mai mare decât cel de anul trecut. Vrem să venim în sprijinul românilor care doresc să îşi schimbe maşinile vechi şi poluante cu autovehicule noi, mai eficiente şi mai puţin poluante. Continuăm astfel procesul de înnoire a parcului auto naţional şi susţinem achiziţia de vehicule electrice şi hibride, dar şi a autovehiculelor cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC, pentru a oferi beneficiarilor posibilitatea de a alege soluţia potrivită, contribuind în acelaşi timp la reducerea impactului asupra mediului şi la un aer mai curat”, a declarat Florin Bănică.

Din cele 300 de milioane de lei alocate programului, cea mai mare parte va fi destinată achiziției de autoturisme noi.

Distribuția fondurilor este următoarea:

165 milioane de lei pentru autovehicule noi cu motoare termice, inclusiv GPL/GNC, precum și pentru vehicule hibride;

120 milioane de lei pentru autoturisme plug-in hybrid, electrice și modele alimentate cu pilă de combustie cu hidrogen;

15 milioane de lei pentru motociclete și motociclete electrice.

Prin această împărțire, AFM urmărește să susțină atât tranziția către mobilitatea electrică, cât și înlocuirea autovehiculelor vechi cu modele mai eficiente din punct de vedere al consumului și al emisiilor.

Persoanele fizice care vor fi acceptate în program pot beneficia de finanțări diferite, în funcție de tipul vehiculului ales.

Valoarea ecotichetelor este următoarea:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou 100% electric sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen;

15.000 de lei pentru un autoturism plug-in hybrid sau pentru o motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru un autoturism nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 de lei pentru un autoturism cu motor termic, inclusiv alimentat cu GPL sau GNC, precum și pentru achiziționarea unei motociclete.

O modificare importantă a ediției din acest an este eliminarea completă a finanțării pentru autovehiculele alimentate cu motorină.

Administrația Fondului pentru Mediu precizează că această măsură are scopul de a încuraja achiziția unor vehicule mai puțin poluante și de a accelera tranziția către tehnologii cu emisii reduse.

În schimb, rămân eligibile autoturismele cu motoare pe benzină, cele alimentate cu GPL sau GNC, modelele hibride, plug-in hybrid, electrice și cele echipate cu pilă de combustie cu hidrogen.

Programul „Rabla” reprezintă unul dintre principalele instrumente prin care statul încearcă să reducă vârsta medie a parcului auto din România și să încurajeze înlocuirea vehiculelor vechi și poluante.

Prin finanțarea acordată în cadrul ediției din 2026, autoritățile estimează că un număr important de autoturisme vechi vor fi scoase din circulație, fiind înlocuite cu modele mai eficiente și cu un impact mai redus asupra mediului.