Programul Rabla se schimbă în 2026. Vor fi eligibile doar mașinile fabricate în UE, SEE și statele partenere ale Tratatului mediteranean

Programul Rabla va avea reguli noi în acest an, una dintre cele mai importante modificări vizând originea autovehiculelor care pot beneficia de finanțare. Ministerul Mediului a anunțat că vor fi eligibile doar mașinile fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau în statele parte la Tratatul mediteranean.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că ghidul Programului Rabla va fi publicat marți, împreună cu ordinul de ministru care stabilește noile reguli de funcționare.

Potrivit acesteia, valoarea voucherelor va rămâne la nivelul anului trecut pentru a evita modificări tehnice suplimentare ale platformei și întârzieri în implementarea programului.

Principala schimbare este introducerea unui criteriu legat de locul de fabricație al autovehiculului. Astfel, vor putea beneficia de finanțare doar mașinile produse în state membre ale Uniunii Europene, în țările din Spațiul Economic European sau în statele care fac parte din Tratatul mediteranean.

Diana Buzoianu a explicat că orice cetățean care dorește să acceseze Programul Rabla va putea cumpăra un autovehicul eligibil dacă acesta este fabricat într-unul dintre statele incluse în noua listă.

„Astăzi vom publica ghidul pentru programul Rabla, pentru a eficientiza cât mai rapid implementarea acestui program. Am propus păstrarea valorii voucherelor la nivelul de anul trecut, astfel încât să nu mai fie nevoie să fie modificată platforma și să se prelungească perioada de implementare a acestui proiect. Dar am introdus, de asemenea, un criteriu nou, legat de fabricarea în UE, în Spațiul Economic European sau în statele care sunt parte a Tratatului mediteranean. Deci, practic, dacă o mașină este fabricată într-unul dintre statele respective, aceasta este eligibilă pentru orice român care vrea să aplice la programul Rabla”, a menționat Diana Buzoianu, în cadrul unei conferințe de presă.

Ordinul de ministru urmează să intre într-o perioadă de transparență și consultare publică de 10 zile. În acest interval vor putea fi formulate observații și vor putea fi organizate dezbateri publice privind noile condiții de acordare a finanțării.

„Astăzi (marți, n.r.) va fi publicat ordinul. Zece zile trebuie să stea în transparență. Sunt convinsă că vor fi cereri de dezbatere, mai ales în condițiile noi care sunt puse. Sunt convinsă că sunt operatori care și-ar fi dorit să importe mașini în România din alte continente foarte îndepărtate. Vom face și dezbateri publice, vom avea aceste 10 zile de dezbatere, de punere în transparență. După 10 zile, ordinul poate să fie aprobat și apoi își urmează toate etapele, etapele de înscriere, etapele de depunere de dosare”, a afirmat ministra.

Ministerul Mediului a anunțat și majorarea fondurilor alocate Programului Rabla. Dacă în 2025 bugetul programului a fost de 200 de milioane de lei, în acest an suma alocată ajunge la 300 de milioane de lei.

„Anul trecut am avut 200 de milioane de lei, anul acesta avem 300 de milioane de lei, deci este o creștere de 100 de milioane de lei”, a arătat Diana Buzoianu.

Potrivit ministrei, creșterea bugetului reflectă susținerea acordată continuării programului și obiectivul de reducere a impactului asupra mediului prin înlocuirea autovehiculelor vechi și poluante.

Oficialul a precizat că noul criteriu de eligibilitate urmărește și stimularea producției europene.

În opinia sa, transportul unui autovehicul de la distanțe foarte mari generează un impact suplimentar asupra mediului, iar susținerea producției din Europa sau din apropierea României poate contribui atât la reducerea emisiilor, cât și la multiplicarea efectelor economice generate de program.

„Una este să aduci o mașină de la 20.000 de kilometri, alta este să o aduci de la 2.000 de kilometri, ca impact asupra mediului, și în același timp ne dorim și o componentă de susținere a producției, a celor care investesc mai aproape de România sau chiar în România. Ne dorim, practic, să amplificăm, să multiplicăm efectul acestui program, să avem și un efect mult mai bun asupra mediului, dar și un efect mult mai important, un efect multiplicator în economie”, a explicat ministra.

Diana Buzoianu a precizat că Programul Rabla va urma în mare măsură calendarul utilizat anul trecut.

După finalizarea perioadei de consultare publică și aprobarea ordinului de ministru, vor urma etapele administrative necesare pentru înscrierea și depunerea dosarelor.

Potrivit estimărilor Ministerului Mediului, prima etapă a programului ar putea începe în cursul lunii iunie.

„O să avem calendarul care a fost și anul trecut, exact același calendar, cu aceleași termene, cu aceleași zile care au fost stabilite în ultimul an. Exact același calendar va fi și anul acesta. Programul Rabla va putea să înceapă ca primă etapă în luna iunie, dar are toate etapele de parcurs din ghid”, a spus Buzoianu.

Ministerul Mediului intenționează să păstreze aceleași valori ale ecotichetelor acordate prin Programul Rabla.

În acest moment, nivelurile de referință sunt cele utilizate în 2025: