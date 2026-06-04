Diana Buzoianu anunță revenirea perdelelor forestiere pe litoral. Copacii ar putea fi replantați pe plajele lărgite ale României

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunță că autoritățile sunt foarte aproape de lansarea unui program-pilot pentru plantarea de perdele forestiere pe plajele din România. Proiectul vizează rezolvarea uneia dintre cele mai frecvente probleme reclamate de turiști în ultimii ani – lipsa zonelor de umbră de pe plajele extinse prin lucrările de înnisipare – și readucerea unui element care a făcut parte din peisajul litoralului românesc timp de decenii.

Anunțul a fost făcut de Diana Buzoianu într-o postare publicată pe rețelele sociale, în care a precizat că proiectul se află în ultimele etape de obținere a avizelor necesare.

Potrivit ministrului interimar, autoritățile lucrează la un program care să permită reintroducerea perdelelor forestiere pe anumite sectoare de plajă de pe litoralul românesc.

„Plantăm perdele forestiere pe plajele din România! Suntem pe ultimele etape de obținere a avizelor necesare pentru un program pilot de plantat copaci pe plajele din România, așa cum erau plantați acum mulți ani de zile.”

Inițiativa vine într-un context în care, după finalizarea proiectelor de lărgire a plajelor, multe zone de pe litoral au câștigat suprafețe importante de nisip, însă au pierdut aproape complet zonele naturale de umbră.

Ministrul interimar spune că una dintre principalele probleme semnalate de turiști este disconfortul creat de lipsa vegetației pe plajele extinse.

În timpul verii, temperaturile foarte ridicate și distanțele mari dintre faleză și linia apei fac ca multe sectoare de plajă să fie dificil de utilizat fără umbrele sau alte sisteme artificiale de protecție.

„Ce ne dorim? Un turism de calitate.”

Potrivit Dianei Buzoianu, problema a fost ignorată o perioadă îndelungată de timp.

„Știm că plajele noi, supralărgite, înseamnă și sute de m de nisip fără nicio zonă de umbră. Mulți s-au făcut că nu văd această realitate ani de zile. Noi o vedem și avem și soluții.”

Oficialul susține că proiectul reprezintă un răspuns direct la solicitările venite din partea turiștilor și a celor care frecventează litoralul românesc.

„V-am auzit vocea. V-am ascultat dorințele. Și, în următoarele luni, deja vom putea începe plantările pe plaje.”

Potrivit ministrului interimar al Mediului, plantarea copacilor pe litoral nu reprezintă o idee nouă.

În trecut, numeroase zone de pe litoralul românesc beneficiau de perdele forestiere care aveau rol atât de protecție împotriva vântului și eroziunii, cât și de creștere a confortului pentru turiști.

În ultimele decenii însă, o mare parte dintre aceste perdele forestiere au dispărut.

„Perdelele forestiere nu sunt o noutate. Dar în ultimii zeci de ani de zile au fost distruse aproape toate perdelele forestiere de pe plajele noastre. Noi le vom readuce.”

Diana Buzoianu consideră că refacerea acestor zone verzi poate contribui la îmbunătățirea experienței turistice și la creșterea atractivității litoralului românesc.

„Din respect pentru voi toți, cei care vreți o vacanță frumoasă, de calitate în România.”

Ministrul interimar a explicat că demersul nu a fost unul simplu și că, la început, puțini credeau că poate deveni realitate.

„Acum câteva luni când ne-am apucat de acest proiect mulți ne-au zis că e imposibil.”

Potrivit acesteia, mai multe instituții au fost implicate în identificarea soluțiilor legale și tehnice necesare pentru implementarea programului.

„Vreau să le mulțumesc reprezentanților Gărzii Naționale Forestiere și Administrației Bazinale Dobrogea-Litoral că au pus cărămizile necesare ca acest proiect să devină realitate.”

În prezent, autoritățile se află în etapa finală de obținere a avizelor, urmând ca după finalizarea procedurilor să înceapă plantările efective.

Pe lângă crearea unor zone naturale de umbră, perdelele forestiere pot avea și alte efecte pozitive asupra litoralului.

Specialiștii consideră că astfel de plantații contribuie la reducerea efectelor vântului puternic, limitează deplasarea nisipului și pot îmbunătăți microclimatul din zonele turistice.

În plus, vegetația poate ajuta la creșterea biodiversității și la integrarea mai armonioasă a plajelor în peisajul natural al litoralului.

Dacă programul-pilot va avea rezultatele așteptate, acesta ar putea fi extins și în alte zone de pe litoralul românesc, devenind unul dintre cele mai importante proiecte de reamenajare și ecologizare a plajelor din ultimii ani.

Anunțul vine în contextul în care autoritățile încearcă să găsească soluții pentru creșterea competitivității turismului românesc la Marea Neagră și pentru adaptarea litoralului la noile condiții climatice și de mediu.