Toate avizele pentru balastiere vor deveni publice. Diana Buzoianu anunță sancțiuni: Un fenomen care a fost ascuns ani de zile de o mafie. Vor plăti disciplinar

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat joi adoptarea unui ordin care obligă autoritățile să publice toate avizele emise pentru balastiere în platforma Inspectorul Balastierelor. Decizia vine după numeroase sesizări privind lipsa unor documente din sistem. Ordinul stabilește termene clare pentru transmiterea și publicarea avizelor, dar și sancțiuni disciplinare pentru funcționarii care nu respectă noile obligații. Anunțul a fost făcut pe Facebook, în contextul în care platforma a înregistrat aproximativ două milioane de accesări în ultimele săptămâni.

Diana Buzoianu a explicat că măsura a fost adoptată după ce utilizatorii platformei Inspectorul Balastierelor au reclamat lipsa unor documente din harta digitală care centralizează avizele emise pentru exploatările de nisip și pietriș din România. Sesizările au vizat localități în care avizele aflate în vigoare pentru activitățile din balastiere nu erau disponibile publicului.

„Transparenţa este nenegociabilă. Vă mulţumim foarte mult pentru faptul că aţi intrat pe Inspectorul Balastierelor. Doar în ultimele săptămâni sunt 2 milioane de accesări ale acestei platforme. Ne-aţi făcut deja zeci de sesizări, în care ne-aţi atras atenţia asupra faptului că în anumite localităţi pur şi simplu nu au fost încărcate avizele”, a transmis Diana Buzoianu.

Potrivit ministrului interimar al Mediului, în prezent sunt aproximativ 6.000 de avize încărcate în platformă. Totuși, verificările efectuate de instituție au arătat că nu toate documentele aflate în evidența administrațiilor bazinale au fost transmise către sistemul public de monitorizare.

În acest context, Ministerul Mediului a decis să introducă o obligație expresă pentru toate structurile implicate în emiterea și gestionarea avizelor, astfel încât informațiile privind exploatările de agregate minerale să poată fi verificate public.

Diana Buzoianu a anunțat că noul ordin stabilește atât obligații pentru avizele care vor fi emise în viitor, cât și pentru documentele aflate deja în vigoare.

„Am văzut şi noi: anumite structuri din administraţiile bazinale pur şi simplu nu au vrut să transmită toate avizele, aşa că rezolvăm această problemă. Astăzi am semnat ordinul care îi obligă pe absolut toţi reprezentanţii de la nivel local ca, în 3 zile de la momentul în care au fost emise avizele, să le transmită către Apele Române. În 15 zile, de la momentul în care acest ordin se publică în Monitorul Oficial, va deveni obligatoriu ca toate avizele care sunt în vigoare la acest moment să fie încărcate pe Inspectorul Balastierelor”, a anunţat Diana Buzoianu.

Conform ordinului, toate avizele nou emise vor trebui transmise către Apele Române în termen de trei zile de la emitere. De asemenea, toate avizele aflate deja în vigoare vor trebui încărcate în platformă în maximum 15 zile de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Ministerul urmărește astfel crearea unei evidențe complete și actualizate a documentelor care permit desfășurarea activităților din balastiere, într-un sistem accesibil publicului.

Pe lângă noile obligații de raportare, ordinul introduce și consecințe pentru cei care refuză să respecte termenele stabilite.

„Neîndeplinirea acestor termene înseamnă abatere disciplinară, adică cei care ascund avizele, cei care nu vor să existe transparenţă, vor plăti disciplinar”, a precizat Diana Buzoianu.

Ministrul interimar al Mediului a susținut că accesul public la informațiile privind avizele pentru balastiere poate contribui la identificarea unor practici care au rămas mult timp în afara atenției publice și a autorităților.