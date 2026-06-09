Bonificația de 3% pentru firme: regula nouă care schimbă calculele fiscale din 2025

Ministerul Finanțelor a elaborat procedura prin care se va acorda bonificația de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului 2025. Măsura vine după ce o facilitate similară a fost aplicată anterior și contribuabililor care au depus „Declarația Unică” până la 15 aprilie, pentru veniturile obținute din surse precum activitățile independente, altele decât salariile.

Documentul detaliază modul de aplicare a facilității fiscale pentru contribuabilii care se încadrează în prevederile legale. Bonificația se acordă atât plătitorilor de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, cât și microîntreprinderilor care datorează impozit pe veniturile aferente anului 2025.

Pentru a putea beneficia de reducerea de 3%, firmele trebuie să îndeplinească mai multe condiții cumulative. În primul rând, este necesar ca toate declarațiile fiscale să fie depuse conform vectorului fiscal. Condiția este considerată îndeplinită și în situația în care obligațiile fiscale au fost stabilite de organul fiscal prin decizie, în cazul perioadelor pentru care nu au fost depuse declarații.

De asemenea, companiile trebuie să aibă stinse integral și la termen impozitul pe profit anual sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului 2025, în funcție de regimul fiscal aplicat. O altă condiție esențială este inexistența oricăror obligații fiscale sau bugetare restante la momentul termenului legal de depunere a declarațiilor pentru impozitul anual sau pentru trimestrul IV, după caz.

Procedura prevede că organul fiscal central competent, prin structurile de evidență analitică pe plătitori, verifică din oficiu îndeplinirea condițiilor. Pe baza datelor din sistemele informatice, este generată automat o listă distinctă pentru fiecare categorie de contribuabili eligibili, utilizată pentru calculul bonificației.

Pe baza acestor evidențe, compartimentele de specialitate întocmesc referate și documente justificative, la care este atașată lista contribuabililor care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege.

Ulterior, este emisă „Decizia de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual/impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025”.

Regulile includ și proceduri administrative pentru evidențierea sumelor rezultate din bonificație, inclusiv prin operațiuni de adăugare a plății în plus în evidențele fiscale. Totodată, decizia de acordare este supusă avizării, aprobării și comunicării către contribuabil potrivit Codului de procedură fiscală.

Sunt prevăzute și situații în care decizia poate fi modificată sau anulată, dacă ulterior apar declarații rectificative sau sunt emise decizii de impunere care schimbă cuantumul obligațiilor fiscale aferente anului 2025.

Documentul mai stabilește reguli privind utilizarea bonificației pentru compensarea altor obligații fiscale, precum și condițiile în care sumele pot fi restituite, în situația în care nu au fost compensate și se împlinesc termenele legale de prescripție.

aibă depuse toate declarațiile conform vectorului fiscal. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal; să aibă stinse integral, la termenele prevăzute de lege, impozitul pe profit anual/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferent anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz; nu înregistreze nicio altă obligație fiscală/bugetară restantă la termenul legal pentru depunerea declarațiilor prin care se declară impozitul pe profit anual aferent anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, respectiv prin care se declară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2025, potrivit legii.

De asemenea, ordinul reglementează procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, care cuprinde, în principal, următoarele: