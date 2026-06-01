Mii de firme își pot pierde regimul actual după termenul de 1 iunie pentru bilanțuri. Cristi Rapcencu: Verificați urgent aceste condiții
Companiile care nu și-au depus la timp situațiile financiare riscă să se confrunte cu efecte fiscale importante. Expertul contabil Cristi Rapcencu avertizează că microîntreprinderile care nu respectă termenul legal pot pierde acest regim de impozitare și pot trece la impozitul pe profit. De asemenea, firmele trebuie să verifice cu atenție criteriile de încadrare și obligațiile de audit.
Termen-limită pentru bilanțurile pe 2025. Cristi Rapcencu avertizează că firmele pot pierde regimul de microîntreprindere
Companiile care nu și-au întocmit și depus situațiile financiare aferente anului 2025 până la termenul legal trebuie să acorde o atenție deosebită obligațiilor fiscale și contabile, avertizează expertul în contabilitate și consultanță Cristi Rapcencu într-un video postat pe pagina sa de Facebook.
Acesta atrage atenția că nerespectarea termenului poate avea consecințe importante, inclusiv pierderea regimului fiscal de microîntreprindere și trecerea la impozitul pe profit.
Potrivit explicațiilor oferite de specialist, termenul prevăzut de Legea contabilității, stabilit inițial pentru 31 mai, a fost prelungit până la 2 iunie, deoarece 31 mai a căzut într-o zi de duminică, iar 1 iunie este zi nelucrătoare. Astfel, contribuabilii au la dispoziție până mâine, 2 iunie, pentru a finaliza și depune documentele necesare.
Nedepunerea situațiilor financiare poate duce la schimbarea regimului fiscal
Cristi Rapcencu a explicat că microîntreprinderile trebuie să fie foarte atente la respectarea termenului de depunere a situațiilor financiare la ANAF, deoarece această obligație face parte din condițiile necesare pentru menținerea regimului fiscal specific.
Expertul a arătat că, în cazul în care o societate nu își depune situațiile financiare în termenul legal, aceasta pierde statutul de microîntreprindere și trece la impozitul pe profit începând cu trimestrul în care condiția a fost încălcată. De asemenea, compania va rămâne pe acest regim de impozitare până la finalul anului fiscal.
Totodată, specialistul a precizat că firmele ar putea avea posibilitatea să revină ulterior la regimul de microîntreprindere, însă numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație și își regularizează situația până la sfârșitul anului.
Încadrarea firmelor și obligațiile de audit trebuie verificate cu atenție
Rapcencu a subliniat că societățile trebuie să analizeze cu atenție criteriile de mărime care determină încadrarea lor ca microentități, entități mici sau entități mijlocii și mari. Verificarea trebuie realizată pentru doi ani consecutivi, respectiv 2024 și 2025, pentru a stabili dacă au fost depășite sau nu două dintre cele trei criterii relevante prevăzute de reglementări.
Expertul a amintit că plafoanele utilizate pentru aceste clasificări au fost majorate anul trecut, motiv pentru care firmele trebuie să consulte versiunile actualizate ale reglementărilor contabile înainte de a stabili categoria în care se încadrează.
În plus, societățile trebuie să se asigure că dosarul situațiilor financiare este complet și include hotărârea adunării generale a asociaților pentru aprobarea acestora, raportul administratorului și, după caz, notele explicative. Dacă microentitățile sunt scutite de întocmirea notelor explicative clasice, entitățile mici, precum și cele mijlocii și mari au obligații suplimentare de raportare.
Cristi Rapcencu a atras atenția și asupra obligațiilor de audit, precizând că entitățile mijlocii și mari sunt supuse automat auditării, iar anumite entități mici pot ajunge, la rândul lor, să fie obligate să efectueze auditul dacă îndeplinesc criteriile prevăzute de legislație. În acest context, specialistul recomandă verificarea atentă a tuturor obligațiilor pentru a evita sancțiuni sau schimbări nedorite ale regimului fiscal.
Mesajul integral postat de Cristi Rapcencu
„Până în 2 iunie, trebuie să întocmim situațiile financiare aferente anului 2025 și să le depunem la organul fiscal de care aparținem.
Așadar, fiți foarte atenți să nu vă scape vreun bilanț neîntocmit, mai ales dacă sunteți microîntreprindere, pentru că trebuie să cunoaștem acea sancțiune din definiția microîntreprinderii. Dacă nu-ți depui situații financiare până la termenul legal, atunci societatea va trece de la micro la impozit pe profit începând cu trimestrul în care a încălcat această condiție.
Faptul că eu trebuia să depun situații financiare până în 2 iunie și nu am făcut-o, asta înseamnă că de la 1 aprilie voi trece la impozit pe profit și voi rămâne tot anul pe acest regim de impozitare.
S-ar putea de la anul să mai am o șansă să revin la regimul de microîntreprindere, dacă până la 31 decembrie totuși îmi depun bilanțul pe care trebuia să-l depun chiar de pe pe data de 2 iunie.
Fiți foarte atent la criteriile de mărime! Societătile pot fi încadrate la microentități, la entități mici și la entități mijlocii sau mari. Să verificați 2 ani consecutivi dacă o societate a depășit 2 criterii din cele 3 sau o societate a încetat să îndeplinească 2 criterii din cele 3… pentru că încadrarea unei societăți se poate face și în sens crescător, dar și în sens descrescător.
Deci până în 2 iunie, marți, pentru că luni este 1 iunie, este zi nelucrătoare, iar 31 mai pică duminică și practic termenul din legea contabilității, cel de 31 mai se extinde până în 2 iunie… fiți foarte atenți să întocmiți situațiile financiare, să existe hotărârea AGA de aprobare a acestora, raportul administratorului.
În funcție de mărimea societății, dacă intră deja în categoria entităților mici sau la mijlocii și mari, automat trebuie întocmite și note explicative. Microentitățile sunt scutite de acele note explicative, clasice, nota 1, 2, până la nota 10 sau alte note suplimentare.
Să verificați încă o dată cu prudență, cu atenție, 2 ani la rând, anul 2024 și anul 2025 și să vedeți dacă nu cumva ați depășit 2 criterii din cele 3 de mărime, în funcție de categoria în care noi ar trebui să ne încadrăm.
Uitați-vă pe reglementările actualizate, pentru că anul trecut au fost mărite acele plafoane și trebuie să vedem în ce măsură mai putem să rămânem microentitate, nu cumva este cazul să trecem în categoria entităților mici sau dincolo.
Entitățile mijlocii și mari automat trebuie auditate. Entitățile mici dacă îndeplinesc alte 2 criterii, nu cele de mărime aferente întocmirii situațiilor, automat și acelea trebuie auditate. Deci mare atenție să nu ne scape la vreo societate această obligație de îndeplinit!”, a explicat Cristi Rapcencu, expert în contabilitate și consultanță.
