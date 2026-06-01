Mii de firme își pot pierde regimul actual după termenul de 1 iunie pentru bilanțuri. Cristi Rapcencu: Verificați urgent aceste condiții

Companiile care nu și-au depus la timp situațiile financiare riscă să se confrunte cu efecte fiscale importante. Expertul contabil Cristi Rapcencu avertizează că microîntreprinderile care nu respectă termenul legal pot pierde acest regim de impozitare și pot trece la impozitul pe profit. De asemenea, firmele trebuie să verifice cu atenție criteriile de încadrare și obligațiile de audit.

Companiile care nu și-au întocmit și depus situațiile financiare aferente anului 2025 până la termenul legal trebuie să acorde o atenție deosebită obligațiilor fiscale și contabile, avertizează expertul în contabilitate și consultanță Cristi Rapcencu într-un video postat pe pagina sa de Facebook.

Acesta atrage atenția că nerespectarea termenului poate avea consecințe importante, inclusiv pierderea regimului fiscal de microîntreprindere și trecerea la impozitul pe profit.

Potrivit explicațiilor oferite de specialist, termenul prevăzut de Legea contabilității, stabilit inițial pentru 31 mai, a fost prelungit până la 2 iunie, deoarece 31 mai a căzut într-o zi de duminică, iar 1 iunie este zi nelucrătoare. Astfel, contribuabilii au la dispoziție până mâine, 2 iunie, pentru a finaliza și depune documentele necesare.

Cristi Rapcencu a explicat că microîntreprinderile trebuie să fie foarte atente la respectarea termenului de depunere a situațiilor financiare la ANAF, deoarece această obligație face parte din condițiile necesare pentru menținerea regimului fiscal specific.

Expertul a arătat că, în cazul în care o societate nu își depune situațiile financiare în termenul legal, aceasta pierde statutul de microîntreprindere și trece la impozitul pe profit începând cu trimestrul în care condiția a fost încălcată. De asemenea, compania va rămâne pe acest regim de impozitare până la finalul anului fiscal.

Totodată, specialistul a precizat că firmele ar putea avea posibilitatea să revină ulterior la regimul de microîntreprindere, însă numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație și își regularizează situația până la sfârșitul anului.

Rapcencu a subliniat că societățile trebuie să analizeze cu atenție criteriile de mărime care determină încadrarea lor ca microentități, entități mici sau entități mijlocii și mari. Verificarea trebuie realizată pentru doi ani consecutivi, respectiv 2024 și 2025, pentru a stabili dacă au fost depășite sau nu două dintre cele trei criterii relevante prevăzute de reglementări.

Expertul a amintit că plafoanele utilizate pentru aceste clasificări au fost majorate anul trecut, motiv pentru care firmele trebuie să consulte versiunile actualizate ale reglementărilor contabile înainte de a stabili categoria în care se încadrează.

În plus, societățile trebuie să se asigure că dosarul situațiilor financiare este complet și include hotărârea adunării generale a asociaților pentru aprobarea acestora, raportul administratorului și, după caz, notele explicative. Dacă microentitățile sunt scutite de întocmirea notelor explicative clasice, entitățile mici, precum și cele mijlocii și mari au obligații suplimentare de raportare.

Cristi Rapcencu a atras atenția și asupra obligațiilor de audit, precizând că entitățile mijlocii și mari sunt supuse automat auditării, iar anumite entități mici pot ajunge, la rândul lor, să fie obligate să efectueze auditul dacă îndeplinesc criteriile prevăzute de legislație. În acest context, specialistul recomandă verificarea atentă a tuturor obligațiilor pentru a evita sancțiuni sau schimbări nedorite ale regimului fiscal.