ANAF înăsprește condițiile pentru redirecționarea impozitului pe profit. Apar noi condiții pentru firme

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat procedura privind redirecționarea impozitului pe profit pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat, prin Ordinul președintelui ANAF nr. 773/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 546 din 2 iulie 2026.

Noul act normativ aduce modificări Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit, precum și modelului și conținutului unor formulare, aprobate anterior prin OPANAF nr. 3562/2024.

Potrivit referatului de aprobare al ordinului, în conformitate cu prevederile articolului 42 alineatul (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe profit pentru sponsorizări și/sau acte de mecenat în situația în care valoarea stabilită potrivit articolului 25 alineatul (4) litera i), diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral.

Redirecționarea poate fi efectuată în limita valorii astfel calculate și până la termenele prevăzute pentru depunerea declarației anuale de impozit pe profit, prin depunerea unuia sau mai multor formulare de redirecționare.

ANAF precizează că modificările au fost introduse în urma solicitărilor primite din partea organelor fiscale teritoriale și pentru a veni în sprijinul contribuabililor.

Una dintre principalele schimbări vizează introducerea unor dispoziții privind notificarea contribuabililor care optează să redirecționeze o sumă din impozitul pe profit ce depășește plafonul reprezentând 20% din impozitul datorat.

În urma primirii notificării, contribuabilul va avea posibilitatea să depună o nouă cerere de redirecționare în termenul prevăzut de lege.

De asemenea, ordinul introduce și modificări ale modelului de notificare privind soluționarea cererii de redirecționare a impozitului pe profit.

Noile prevederi vizează situațiile în care doar o parte dintre beneficiarii incluși în cererea de redirecționare îndeplinesc condițiile legale pentru a primi sumele respective, în timp ce alți beneficiari nu îndeplinesc aceste cerințe. În astfel de cazuri, notificarea va trebui să menționeze explicit beneficiarii care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

O altă modificare importantă se referă la respingerea Cererii de redirecționare a impozitului pe profit, respectiv formularul 177.

Potrivit noilor reguli, cererea va fi respinsă în cazul în care, la momentul verificării efectuate de compartimentul de specialitate, se constată că obligațiile fiscale reprezentând impozitul pe profit aferent anului fiscal pentru care se solicită redirecționarea nu au fost stinse.

Anterior, procedura prevedea respingerea cererii doar în situația în care aceste obligații fiscale rămâneau neachitate după expirarea unui termen de 45 de zile de la scadență.

Noul ordin introduce, de asemenea, clarificări privind modalitatea de verificare a stingerii obligațiilor fiscale aferente impozitului anual pe profit.

Astfel, procedura precizează în mod explicit că verificarea achitării obligațiilor fiscale se va realiza prin funcțiile aplicației informatice dezvoltate de structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor.

Prin aceste modificări, ANAF urmărește clarificarea procedurii de redirecționare a impozitului pe profit pentru sponsorizări și acte de mecenat, precum și eficientizarea procesului de analiză și soluționare a cererilor depuse de contribuabili.