ANAF anunță termenul-limită pentru o obligație fiscală importantă. Cine trebuie să depună declarațiile până pe 20 august

Contribuabilii vizați de regulile privind sistemul TVA la încasare mai au doar câteva zile pentru îndeplinirea unei obligații fiscale prevăzute în calendarul ANAF pentru luna august. Joi, 20 august 2026, expiră termenul pentru notificarea intrării sau ieșirii din acest sistem, în funcție de situația fiscală a fiecărei persoane impozabile. Obligația poate fi îndeplinită prin mai multe formulare fiscale, inclusiv prin declarația electronică 700.

ANAF indică ziua de 20 august drept termen-limită pentru contribuabilii care trebuie să notifice aplicarea sau încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Calendarul fiscal aferent lunii august prevede mai multe declarații care pot fi utilizate, în funcție de categoria în care se încadrează contribuabilul.

Unul dintre acestea este Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere, destinat persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică.

Pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România este prevăzut Formularul 016 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere.

Persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal pot utiliza Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni.

Instituțiile publice au la dispoziție Formularul 040 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere.

În cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, documentul prevăzut este Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere.

Operațiunile pot fi efectuate și în mediul electronic prin Formularul 700 – Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale.

Regulile ANAF stabilesc termene distincte în funcție de motivul pentru care contribuabilul intră sau iese din sistemul TVA la încasare. Pentru intrarea prin opțiune, notificarea trebuie făcută până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care urmează să fie aplicat sistemul.

Această situație îi privește pe contribuabilii care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri de cel mult 4.500.000 de lei și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul respectiv. O condiție suplimentară este ca, la momentul exercitării opțiunii, plafonul stabilit pentru anul în curs să nu fi fost depășit.

Regulile privind intrarea prin opțiune se aplică și persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului. Acestea pot opta pentru sistemul TVA la încasare ulterior înregistrării în scopuri de TVA, cu respectarea condițiilor fiscale aplicabile.

Pentru contribuabilii care aplică deja sistemul TVA la încasare, depășirea plafonului de 5.000.000 de lei determină ieșirea din sistem. Notificarea trebuie făcută până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a fost depășită această limită.

Obligația îi vizează, așadar, pe contribuabilii care folosesc sistemul TVA la încasare și a căror cifră de afaceri trece peste plafonul stabilit pentru menținerea acestui regim.

Ieșirea din sistem poate avea loc și prin opțiunea contribuabilului, fără să fie necesară depășirea plafonului de 5.000.000 de lei. În această situație, notificarea se depune în intervalul 1-20 al oricărei luni.

Regula se aplică persoanelor impozabile care utilizează sistemul TVA la încasare, rămân sub plafonul de 5 milioane de lei în cursul anului, dar decid să renunțe la aplicarea acestuia.