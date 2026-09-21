Cod fiscal 2026. Veniturile pentru care nu se plătește impozit. Limita stabilită prin lege

Românii care obțin premii în bani sau în natură trebuie să țină cont de regulile fiscale aplicabile acestor venituri. Codul fiscal stabilește însă și un prag sub care premiile nu sunt impozitate: pentru fiecare premiu obținut, suma de până la 600 de lei inclusiv este neimpozabilă. Pentru câștigurile care depășesc acest nivel, impozitul este reținut direct de plătitor. Reguli distincte sunt prevăzute pentru veniturile provenite din jocuri de noroc.

Codul fiscal include în categoria veniturilor din premii banii sau bunurile obținute în urma participării la concursuri, precum și anumite sume rezultate din promovarea produselor și serviciilor prin practici comerciale.

În această categorie pot intra, în funcție de situație, premiile acordate în cadrul unor concursuri profesionale, culturale, științifice, artistice sau sportive.

Legea stabilește însă o sumă neimpozabilă. Pentru fiecare premiu obținut în bani sau în natură, veniturile de până la 600 de lei inclusiv nu sunt impozitate.

În cazul unui premiu care depășește acest prag, venitul net este determinat prin scăderea sumei neimpozabile din valoarea premiului. Codul fiscal prevede o cotă de impozitare de 10% aplicată venitului net.

Astfel, dacă o persoană primește un premiu de 1.000 de lei, baza asupra căreia se aplică impozitul este de 400 de lei, după scăderea plafonului neimpozabil de 600 de lei.

Persoana care primește premiul nu trebuie să calculeze și să vireze separat acest impozit. Obligația de calcul, reținere și plată revine organizatorului sau plătitorului venitului.

Impozitul este astfel reținut la sursă, beneficiarul primind suma rămasă după aplicarea regulilor fiscale.

Codul fiscal prevede și alte situații care nu generează venituri impozabile în această categorie. Printre acestea se află materialele publicitare, pliantele, mostrele și punctele bonus oferite pentru stimularea vânzărilor.

În cazul jocurilor de noroc, sistemul de impozitare este diferit. Sunt considerate venituri din această categorie sumele încasate, bunurile sau serviciile primite ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv câștigurile de tip jackpot.

Pentru veniturile plătite începând cu 1 august 2025, impozitul este calculat în funcție de valoarea fiecărei plăți.

Pentru un venit brut de până la 10.000 de lei inclusiv, impozitul este de 4%.

Dacă venitul brut este cuprins între 10.001 și 66.750 de lei inclusiv, impozitul este de 400 de lei, la care se adaugă 20% din suma care depășește 10.000 de lei.

Pentru veniturile brute care depășesc 66.750 de lei, impozitul este de 11.750 de lei plus 40% din ceea ce depășește pragul de 66.750 de lei.

Regula se aplică și persoanelor care obțin venituri din jocurile de noroc la distanță sau online.

În acest caz, impozitul se determină și este reținut la sursă la fiecare transfer efectuat din contul deschis pe platforma de joc către contul bancar sau un cont similar al participantului.

Prin urmare, pentru stabilirea impozitului contează suma transferată la fiecare operațiune, asupra acesteia fiind aplicat baremul prevăzut de Codul fiscal.

Codul fiscal conține un tratament distinct pentru veniturile obținute din cazinouri, cluburi de poker, slot-machine și lozuri.

În aceste situații există un plafon neimpozabil de 66.750 de lei pentru fiecare venit brut primit. Dacă suma depășește acest nivel, impozitul se stabilește potrivit mecanismului prevăzut de lege pentru partea care trece peste plafon.

Organizatorul jocului este cel care verifică încadrarea în plafon și calculează, reține și virează impozitul datorat.

Pentru contribuabil, procedura este simplificată tocmai pentru că impozitul este reținut la sursă de plătitor.

Organizatorii și plătitorii veniturilor au obligațiile fiscale privind calcularea, declararea și virarea impozitelor aferente, iar impozitul reținut este final.

În consecință, persoanele fizice care obțin exclusiv astfel de venituri pentru care impozitul este reținut la sursă nu trebuie să calculeze din nou impozitul prin Declarația unică.

Regulile sunt importante mai ales în cazul premiilor: nu orice sumă câștigată atrage automat impozit. Pragul de 600 de lei se aplică fiecărui premiu, iar cota de 10% este calculată asupra venitului net, adică asupra părții care depășește suma neimpozabilă.

Baza legală pentru partea despre premii este Codul fiscal, art. 108-110, iar baremul actual pentru jocurile de noroc este confirmat și de materialele ANAF privind modificările aplicabile din august 2025.